17-летняя белорусская лыжница и ее отец сбежали в Польшу из-за политических преследований

17-летняя белорусская лыжница и ее отец сбежали в Польшу из-за политических преследований

Ранее спортсменку не допустили к соревнованиям из-за политических взглядов ее отца — известного лыжника Сергея Долидовича.

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович и его дочь, лыжница Дарья Долидович выехали в Польшу.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Приятно, когда вся семья вместе. Теперь посмотрим Варшаву основательней. Дышится легче. Уехали. Но вернёмся (верю). Жыве Беларусь", — написал Долидович.

В беседе с Reuters Сергей Долидович сообщил, что Дарью лишили права участвовать в соревнованиях.

"Я не вижу возможности, чтобы она продолжила карьеру в Беларуси", заявил отец и тренер 17-летней спортсменки.

По его словам, режим Лукашенко обвинил их в поддержке оппозиции. Сергей Долидович боится политических репрессий в отношении себя и своей семьи. Ранее он уволился из национального тренерского центра после давления из-за поддержки оппозиции.

Дарья, одна из самых перспективных юниорских лыжниц своей страны, сообщила в прошлом месяце, что Белорусский лыжный союз деактивировал ее код FIS — индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В этом году девушка должна была окончить школу. В Польше она надеется продолжить тренировки и дальше профессионально заниматься спортом.

Сергей Долидович – единственный в истории лыжник, который участвовал в семи Олимпиадах и в 12 подряд чемпионатах мира. Спортсмен закончил карьеру в 2018 году и работал тренером.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады 2020.

Читайте также:

Новости мира: в ЕС прокомментировали инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановськой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.