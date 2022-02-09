17-летняя белорусская лыжница и ее отец сбежали в Польшу из-за политических преследований

Ранее спортсменку не допустили к соревнованиям из-за политических взглядов ее отца — известного лыжника Сергея Долидовича.
Известный белорусский лыжник Сергей Долидович и его дочь, лыжница Дарья Долидович выехали в Польшу.
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.
"Приятно, когда вся семья вместе. Теперь посмотрим Варшаву основательней. Дышится легче. Уехали. Но вернёмся (верю). Жыве Беларусь", — написал Долидович.
В беседе с Reuters Сергей Долидович сообщил, что Дарью лишили права участвовать в соревнованиях.
"Я не вижу возможности, чтобы она продолжила карьеру в Беларуси", заявил отец и тренер 17-летней спортсменки.
По его словам, режим Лукашенко обвинил их в поддержке оппозиции. Сергей Долидович боится политических репрессий в отношении себя и своей семьи. Ранее он уволился из национального тренерского центра после давления из-за поддержки оппозиции.
Дарья, одна из самых перспективных юниорских лыжниц своей страны, сообщила в прошлом месяце, что Белорусский лыжный союз деактивировал ее код FIS — индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
В этом году девушка должна была окончить школу. В Польше она надеется продолжить тренировки и дальше профессионально заниматься спортом.
Сергей Долидович – единственный в истории лыжник, который участвовал в семи Олимпиадах и в 12 подряд чемпионатах мира. Спортсмен закончил карьеру в 2018 году и работал тренером.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.
ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады 2020.
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