17-летнюю жительницу Индии родственники забили палками до смерти из-за джинсов

Мама умершей говорит, что родственники часто критиковали Неху за то, что она не носит традиционную индийскую одежду.

На прошлой неделе 17-летнюю жительницу Индии Неху Пасван забили до смерти ее же родственники, которым не нравилось, что она носит джинсы. Инцидент произошел в поселке Савреджы Харг, что в районе Деория, — он считается одним из наименее развитых регионов штата Уттар-Прадеш.

Об этом сообщает ВВС Украина.

По словам мамы девушки, Шакунталы Пасван, дед и дядя ее дочери били ее палками из-за спора о ее внешнем виде.

"Когда бабушка и дедушка стали возражать против джинсов, Неха сказала, что джинсы созданы для того, чтобы их носить. И сказала, что она будет носить их", — рассказывает мама девушки.

По словам женщины, постепенно спор обострялся и в конце концов перерос в насилие. В какой-то момент Неха потеряла сознание и родственники вызвали авторикшу, чтобы доставить девушку в больницу, но не позволили женщине сопровождать дочь.

Позже найти Неху в больнице не удалось, а уже на следующее утро мать нашла тело дочери, которое висело на мосту через реку Гандак.

Местная полиция открыла дело по обвинению в убийстве и уничтожению вещественных доказательств.

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Фигуранты — сразу десять человек, среди которых бабушка и дедушка Нехи, ее дядя, тетя, двоюродные братья и сестры, а также водитель автомобиля.

По словам представителя полиции Шрияша Трипати, четыре человека (бабушка, дедушка, дядя Нехи и водитель) сейчас арестованы, их допрашивают правоохранители. Других причастных родственников полиция продолжает разыскивать.

Отец Нехи на момент убийства работал на стройке в городе Лудхияна — после известия о смерти дочери он вернулся домой.

Напомним:

Ранее в штате Уттар-Прадеш на севере Индии мужчина обезглавил свою 17-летнюю дочь , увидев, что она общалась с неприятным ему мужчиной. Совершив преступление, он взял отрубленную голову и пошел с ней в полицию.

, увидев, что она общалась с неприятным ему мужчиной. Совершив преступление, он взял отрубленную голову и пошел с ней в полицию. Также в Индии священник отрезал голову мужчине. Он пояснил, что делал это ради победы над коронавирусом.

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