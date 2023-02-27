17 ударов ножом: внук в ванной зарезал бабушку-миллионершу

В Великобритании 19-летний парень попал под суд за убийство своей бабушки, 69-летней Сью Эддис. Сью Эддис жила в Брайтоне, была владелицей двух ресторанов. Успех заведений сделал ее миллионершей.

Об этом сообщает Daily Star.

Внук пожилой женщины Пьетро Эддис проживал вместе с ней и готовился стать поваром в одном из ее ресторанов. Полиция обнаружила тело Сью Эддис в ванной с ранами на шее и груди. Пьетро сам позвонил в полицию и признался, что зарезал бабушку. В общей сложности он ударил ее ножом 17 раз.

На суде выяснилось, что молодой человек регулярно употреблял легкие наркотики вместе с антидепрессантами.

Пьетро признал вину в убийстве. Его адвокаты утверждают, что сочетание медикаментозных препаратов, которые он в тот момент принимал, вызвали у него параноидальный психоз. Этот фактор они просят учесть как смягчающее обстоятельство предстоящего приговора.

Однако сторона обвинения исключает аргументы защиты. Прокурор считает, что Пьетро был вполне вменяемым и осознавал, что делает.

Ранее сообщалось о жутком случае, произошедшем в Гонконге. Там обнаружили мертвой известную модель. Полиция уже выяснила, что убийство совершили бывший муж женщины и его родственники. Они расчленили тело.

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