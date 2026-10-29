176 тысяч тонн горючего для России: Южная Корея сближается с Москвой на фоне ссоры с Киевом

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль / © Associated Press

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Южная Корея постепенно сближается с Россией на фоне обострения отношений с Украиной. Такой курс Сеула вызывает беспокойство среди европейских союзников.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

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Как отмечает издание, при президентстве Ли Чже Мёна Южная Корея начала постепенно возобновлять дипломатические и экономические контакты с Москвой. Это происходит, несмотря на российскую агрессию против Украины и военное сотрудничество РФ с КНДР.

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Одним из показателей активизации экономических связей стали поставки горючего. В июле и августе Южная Корея отправила в Россию более 176 тысяч тонн горючего, большую часть которого составлял дизель. По информации издания, часть продукции перевозили находящиеся под санкциями танкеры.

Параллельно между представителями двух государств продолжаются непубличные переговоры. Кроме того, советником президента Южной Кореи по мирной дипломатии назначили политика Сон Йон Гиля, которого ранее Путин наградил орденом Дружбы.

В то же время, отношения Сеула с Киевом, по данным Financial Times, существенно ухудшились. Причиной стал спор о разглашении информации о двух северокорейских военнопленных. После этого Южная Корея отозвала своего посла из Украины и сократила дипломатическое присутствие.

Европейские дипломаты опасаются, что Сеул готовится возобновить полноценное сотрудничество с Москвой после войны. По их мнению, Южная Корея может поставить собственные экономические интересы выше поддержки Украины.

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Особую обеспокоенность вызывают поставки горючего в Россию, ведь они могут помогать Кремлю преодолевать дефицит нефтепродуктов. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что такие поставки способствовали смягчению дефицита, возникшего после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время официальный Сеул отвергает обвинения в поставках горючего в РФ, утверждая, что прямого экспорта такой продукции в Россию нет.

Ранее сообщалось, что Южная Корея уже сократила персонал посольства и не исключает более серьезного кризиса в отношениях, хотя обещает не прекращать помощь Украине.

Мы ранее информировали, что Северная Корея продолжает совершенствовать баллистические ракеты и развивать массовое производство ударных беспилотников при содействии России.

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