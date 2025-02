18-летний отец вытащил новорожденного сына из рюкзака и оставил его на асфальте — фото

В Мексике отец-подросток вытащил своего новорожденного сына из рюкзака и оставил его на тротуаре. Подобный инцидент произошел недавно в Киевской области, когда мать оставила новорожденного в сумке на улице.

Как сообщает Need To Know, шокирующие кадры, где видно, как младенца оставили в полиэтиленовом пакете рядом с автомобилем, были сняты во вторник, 11 февраля.

Местные жители известили службу спасения после того, как нашли младенца на улице. Парамедики оказали ему первую помощь, после чего отвезли его в больницу в Тултитлане. Говорят, мальчик находится в хорошем физическом состоянии.

Лусио Давид / Фото: Jam Press

В среду, 12 февраля, 18-летний отец младенца сдался властям соседнего Мехико. Лусио Давид пришел в прокуратуру вместе со своим отцом. Сейчас власти расследуют дело Лусио и матери ребенка, Дианы Хасиэль, по подозрению в отказе от ребенка.

Члены семьи говорят, что Лусио и 21-летняя Диана начали свои отношения, когда Лусио был несовершеннолетним.

Лусио Давид / Фото: Jam Press

Прокуратура обратилась в Департамент защиты детей с просьбой взять ребенка под свою опеку, когда его выпишут из больницы.

Однако мама Лусио заявила, что будет добиваться опеки над ребенком. Об этом Дула Утрера рассказала местным СМИ: "Я намерена получить опеку. Хотя бы временно, чтобы ребенок был под моей опекой, пока все не устроится. Я хочу, чтобы мой внук остался со мной".

Молодой паре еще не предъявлено никаких обвинений.

Напомним, украинка продала собственного ребенка, чтобы купить авто. Женщину задержали сразу после передачи ребенка и получения денег.

