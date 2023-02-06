18-летняя девушка неожиданно получила 48 миллионов долларов: на что она их потратит

В Канаде 18-летняя Джульетт Ламур в свой день рождения впервые купила лотерейный билет и выиграла сразу 48 миллионов канадских долларов (36 миллионов долларов США).

Об этом сообщил телеканал CP24.

По словам Ламуры, сыграть в лотерею ей предложил дедушка.

"Придя за покупкой, я не понимала, как поступить, потому что раньше никогда не понимала билетов. Так что я позвонила отцу, и он предложил принять участие в лотерее LOTTO 6/49 Quick Pick", — вспоминает девушка.

Впоследствии она забыла о билете и вспомнила о нем только когда ее коллега после розыгрыша отсканировал документ специальным приложением — и заиграл джингл, а на экране телефона появилась надпись "Великий победитель".

Ламура стала самой молодой победительницей лотереи в истории Канады, которой удалось сорвать столь большой джекпот.

Деньги она планирует потратить на обучение – девушка хочет поступить в медицинский университет, чтобы потом вернуться в свой город. "Я хотела стать врачом и до того, как выиграла в лотерею. Теперь я смогу осуществить мечту", — поделилась она.

Напомним, жительница американского города Трентон, штат Мичиган, сыграла в лотерею за бесплатным купоном и разбогатела, сорвав джекпот.

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