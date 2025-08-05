18-летняя девушка съела в ресторане морковь и умерла: ее мать рассказала о страшной ошибке

Лили и Айша / © dailymail.co.uk

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18-летняя девушка из Великобритании скончалась в Марокко после того, как попробовала праздничный ужин. У нее была тяжелая форма аллергии на некоторые продукты.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мать девушки Айша Кинг уехала с дочерью Лили в отпуск в Марокко. Она взяла с собой много еды, поскольку ее дочь из-за пищевой аллергии не может питаться в заведениях.

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18-летняя Лили, которой в возрасте двух с половиной лет диагностировали тяжелую аллергию на рыбу и морепродукты, орехи, кунжут, молоко и яйца, остановилась в гостинице в столице Марокко Рабате вместе с мамой, чтобы посетить семью и отпраздновать окончание первого курса обучения на экономическом факультете.

Пищевая аллергия Лили, а также астма и экзема доминировали в ее детстве. Она задыхалась и нуждалась в ингаляторе от астмы, который помогал расширить дыхательные пути, если она съедала один из продуктов, на которые имела аллергию.

Но она никогда не имела серьезной реакции, которая потребовала бы неотложной медицинской помощи, — вплоть до января 2024 года, за пять месяцев до поездки в Марокко. Лили купила бургер на музыкальном фестивале в Эксетере и вскоре после этого у нее произошла анафилаксия — сильнейшая аллергическая реакция, при которой быстрое опухание горла и языка вызывает затруднение дыхания и может привести к катастрофическому падению АД и остановке сердца. Тогда медики спасли девушку.

Во время поездки в Марокко мать готовила девушке есть. Однако в последний вечер отпуска Лили открыла электронное письмо с результатами экзаменов за первый год обучения.

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«Она получила высокую оценку — и хотела это отпраздновать. Я сказала: „Лили, уже поздно, а у нас рано вылет“. Но она была так взволнована», — говорит Айша.

Тогда мать решила пойти с дочерью, чтобы отпраздновать. Айша, свободно владеющая арабским языком, трижды объясняла официанту об аллергии Лили.

Она вспоминает: «И сама Лили сказала, также на арабском: „Я не хочу умереть“. Официант вернулся с едой, а также овощами и соусом, которые Айша не заказывала. Она добавляет: „Я сказала: „Вы сошли с ума?“ Но Лили сказала: „Не будь глупой, мама, это же просто морковь“. Она положила маленький кусочек в рот и сразу почувствовала зуд в языке».

Лили немедленно приняла таблетку антигистамина и пошла в ванную. Затем она использовала свой EpiPen и вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Через 15 минут Лили стало тяжело дышать. Она использовала второй EpiPen, а Айша вызвала скорую помощь. Девушку госпитализировали, однако уже через 4 дня она скончалась.

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Мать девочки отмечает, что медики в ее родной стране отказывались спасать девушку, пока им не заплатят.

Айша Кинг отмечает, что она до сих пор не знает, что именно спровоцировало такую аллергическую реакцию у ее дочери.

Напомним, 15-летняя девушка скончалась на отдыхе после того, как вкусно поела.