18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь в квартире на 6 дней ради вечеринки: ребенок умер от голода

18-летняя мать бросила 1,5-летнюю дочь в квартире на 6 дней ради вечеринки: ребенок умер от голода

Суд приговорил горе-мать к 9 годам лишения свободы.

В Великобритании 18-летняя мама бросила свою 1,5-летнюю дочь в квартире на 6 дней, а сама отправилась праздновать свой день рождения. Ребенок скончался от голода.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в 2019 году. Верфи Куди должно было исполниться 18 лет, а ее дочери был 1 год и 8 месяцев. Девушка оставила ребенка одного в квартире, а сама шесть дней праздновала свое 18-летие. Она побывала в Лондоне со своим парнем, и развлекалась как "беззаботный подросток".

Вернувшись домой, девушка позвонила в "скорую" и сказала, что ее дочка не дышит. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Причиной смерти стал голод и грипп, а также обезвоживание и сыпь от подгузников.

Сначала горе-мать уверяла полицию, что все время была с ребенком в квартире, а также брала дочку с собой в Лондон. Однако видео с камер наблюдения доказали обратное.

Расследование дела завершилось только сейчас. Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы.

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