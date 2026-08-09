180 нападений за полгода: в Польше прошли массовые протесты в защиту украинцев — что известно (фото)

Протесты в Польше Фото: RMF24

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В Польше 9 августа прошли массовые акции против насилия, ксенофобии и дискриминации украинцев и представителей других меньшинств. Демонстрации прошли в 22 городах страны под лозунгом «Не будь безразличным».

Об этом сообщает польское RMF24.

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Общенациональную кампанию организовал Комитет защиты демократии (KOD). Организаторы объяснили, что акции стали реакцией на увеличение количества словесных и физических нападений на людей из-за происхождения, языка или внешности.

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Моя Польша не бьет, не обижает, не травит — протесты в Польше фото: RMF24

Участники также хотели продемонстрировать солидарность с людьми, ставшими жертвами насилия и дискриминации.

Акции прошли, в частности, в Варшаве, Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Катовице, Жешуве, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке и Кельце.

Во время демонстраций участникам раздавали наклейки с надписью «Не будь безразличным». KOD призвал размещать их на дверях магазинов, заведений, автомобилей и других местах. Таким образом, организаторы хотят показать украинцам и представителям других меньшинств, что здесь они могут рассчитывать на помощь и чувствовать себя в безопасности.

Протесты в Польше фото: RMF24

«Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не травит»

Нынешние демонстрации стали продолжением кампании, которая началась в Польше накануне.

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Так, 7 августа в Варшаве прошла акция под названием «Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не травит» (Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje).

Во время мероприятия организаторы передали в Канцелярию премьер-министра Польши и Министерства внутренних дел петицию с более чем 11 тысячами подписей. В ней правительство призвали более решительно противодействовать преступлениям на почве ненависти, в частности нападениям на украинцев, и обеспечить поддержку пострадавшим.

В KOD отмечают, что воскресные акции должны стать началом более широкой общественной кампании против насилия, пренебрежения и дискриминации независимо от происхождения или языка.

Организаторы также предупреждают, что если общество не будет реагировать на проявления ненависти, агрессия может усиливаться.

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Что известно о нападениях на украинцев в Польше

Напомним, одним из поводов нынешней волны общественных акций в Польше стала серия инцидентов, в которых пострадали граждане Украины.

В частности, двоим мужчинам в Польше предъявлены обвинения после произошедшего в поезде «Варшава-Тлущ» инцидента. Они набросились на 16-летнего украинца и начальника поезда.

Ранее в Гдыне мужчина ударил женщину палкой из-за украинского языка. Его уже задержали.

Также в Польше после словесного спора из-за музыки напали на троих граждан Украины — двое получили травмы головы, а одного из пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что в городе Ченстохова пассажирка сервиса такси Bolt устроила скандал из-за отказа сделать незапланированную остановку. Женщина набросилась на водителя и назвала его «украинским куском».

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