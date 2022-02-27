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187 тысяч человек выехали в Польшу из-за вторжения России в Украину

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Люди выезжают за границу из-за войны России против Украины.

Начиная с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, в Польшу выехало 187 тысяч человек.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

"С начала агрессии России против Украины ее границу с Польшей пересекли 187 тысяч человек. Беженцы, бегущие с пораженной войной Украины, въезжают в Польшу независимо от их национальности", — говорится в сообщении.

Напомним, в Германию начали прибывать первые украинские беженцы.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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