187 тысяч человек выехали в Польшу из-за вторжения России в Украину

187 тысяч человек выехали в Польшу из-за вторжения России в Украину

Люди выезжают за границу из-за войны России против Украины.

Начиная с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, в Польшу выехало 187 тысяч человек.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

"С начала агрессии России против Украины ее границу с Польшей пересекли 187 тысяч человек. Беженцы, бегущие с пораженной войной Украины, въезжают в Польшу независимо от их национальности", — говорится в сообщении.

Напомним, в Германию начали прибывать первые украинские беженцы.

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