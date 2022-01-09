19 человек погибли в пожаре в Нью-Йорке, еще три десятка человек травмированы

19 человек погибли в пожаре в Нью-Йорке, еще три десятка человек травмированы

Среди погибших 9 детей.

По меньшей мере 19 человек погибли, среди которых девять детей, в самом большом за более 30 лет пожаре в Нью-Йорке.

Об ужасном событии в жилом доме в Бронксе в воскресенье утром пишет New York Post

Пожар вспыхнул в 19-этажном здании в Западном Бронксе на втором этаже и охватил этаж выше. Густой дым заполонил все здание. Отмечают, что почти на каждом этаже спасатели находили тела погибших. "Это будет один из самых плохих пожаров, свидетелями которых мы были в Нью-Йорке в наше время", – сказал мэр Эрик Адамс.

Пожарные сообщили, что по меньшей мере 32 человека получили травмы, угрожающие жизни. Всего в результате инцидента пострадали более 60 человек.

Тушили пламя более 200 спасателей, среди них также есть травмированные.

Напомним, недавно пожар в жилом доме в американском городе Филадельфия унес жизни по меньшей мере 13 человек, и семеро из них — дети.

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