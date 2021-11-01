19-летний парень, устроивший 4 года назад смертельное ДТП с пятью погибшими, снова сел за руль

19-летний парень, устроивший 4 года назад смертельное ДТП с пятью погибшими, снова сел за руль

Юношу лишили права водить автомобиль на семь лет. Теперь парень снова окажется на скамье подсудимых.

В британском Лидсе 19-летнего парня, четыре года назад устроившего смертельное ДТП с пятью погибшими, снова поймали за рулем, хотя он не имел права водить машину.

Об этом сообщает Daily Mail.

В 2017 году тогда еще 15-летний Джейсон Ли Асквит похитил автомобиль и врезался им в дерево. В автомобиле ехало шесть человек. Погибли двое детей 12 и 14 лет, которые были братьями, 15-летний подросток и двое мужчин в возрасте 24 лет. В результате удара о дерево автомобиль раскололся пополам, а пассажиры вылетели на дорогу.

Выжил только водитель, который сначала пытался скрыться. Затем подросток утверждал, что не он сидел за рулем, но копы разоблачили, что парень говорит неправду.

Горе-водителя приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, а в прошлом году он был условно-досрочно уволен. Тогда же Джейсона лишили права водить автомобиль еще на семь лет и три месяца. Теперь парень снова окажется на скамье подсудимых.

Напомним, что в Харькове произошло смертельное ДТП. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры, находившийся за рулем "японца", попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

Похожая аврария произошла в Херсонской области за несколько дней до этого. 24 октября Volkswagen Touareg на полной скорости влетел в дерево. За рулем мог находиться 15-летний парень. Из 6 находившихся в машине парней на месте погибли 4.

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