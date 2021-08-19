19-летняя бельгийка на своем самолете отправилась в кругосветное путешествие, чтобы установить рекорд

Девочка может стать самой молодой женщиной, которой это удастся.
Самая молодая летчица — 19-летняя бельгийка Зара Рузерфорд начала кругосветное путешествие и рассчитывает стать молодой женщиной, которой это удалось.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Девушка вылетела из аэропорта на западе Бельгии на своем сверхлегком самолете. Планирует путешествовать около трех месяцев. За это время юная пилотесса хочет преодолеть 51 000 километров и посетить полсотни стран.
Зара Рузерфорд из династии пилотов, с небом свою жизнь связали оба ее родителей.
Девушка же хочет летать еще выше — мечтает в будущем стать космонавткой.