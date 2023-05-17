19-летняя девушка может никогда больше не ходить после злоупотребления веселящим газом - фото

Девушка из Перта, Австралия, может больше никогда не ходить после того, как привыкла к веселящему газу – закиси азота.

Об этом сообщает Channel 9.

Молли Дэй больше не могла есть, ходить или принимать душ без посторонней помощи из-за ее пристрастия к баллончикам с веселым газом, известным как "нанг".

19-летняя девушка рассказала, что впервые привыкла к газу вскоре после окончания средней школы. Вскоре ее зависимость начала набирать обороты, и Молли ежедневно потребляла два литра газа.

"Меня очень быстро задело, и я не могла остановиться. Как только я закончила одну, мне захотелось еще и еще, и еще", — сказала она. "Две недели назад я была здоровой девочкой, которая ходит, а теперь ничего не могу сделать для себя. Я не могу ходить, ничего не могу контролировать. Это так смертельно".

Молли Дэй / Фото: Channel 9

В прошлом году правительство Западной Австралии объявило о новых законах, ограничивающих продажу баллонов с закисью азота. Однако мать Молли, Ники Дэй, сказала, что нужно сделать больше. Она нашла более 30 трехлитровых канистр в комнате дочери, прежде чем ее доставили в больницу.

В то время как закись азота широко считается "безопасным" наркотиком, эксперты из Национального центра исследований наркотиков и алкоголя (NDARC) в Университете Южного Уельса в Сиднее говорят, что это далеко не так, поскольку длительное употребление вызывает повреждение мозга и нервов.

Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) сообщил в своем Обследовании домохозяйств Национальной стратегии борьбы с наркотиками, что количество ингалянтов, в том числе закиси азота, подскочило с 0,4% в 2001 году до 1,7% в 2019-м.

Кроме того, недавнее исследование, опубликованное Национальными институтами здравоохранения, показало, что в 60 отделениях неотложной помощи в Новом Южном Уельсе количество случаев, связанных с использованием закиси азота, увеличилось с менее чем 10 в 2012 году до более 60 в 2018 году.

Доктор Рейчел Сазерленд из NDARC, заместитель руководителя программы по наркотикам, сказала, что неправильные представления людей могут подпитывать популярность препарата.

"Всегда трудно сказать, почему использование или популярность того или иного наркотика растет. Но это потенциально может быть связано с восприятием безопасности", — сказала она.

Напомним, 20-летний мужчина ежедневно выпивал два литра энергетика в течение двух лет. Стало известно, что с ним произошло.

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