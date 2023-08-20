19-летняя девушка собственноручно выколола себе глаза, чтобы "спасти мир": шокирующая история

В США 19-летняя девушка собственноручно выколола глаза. Она заявила, что сделала это, потому что на тот момент ей показалось, что "только таким образом можно спасти мир".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Кейли Мутарт из Южной Каролины, США, было 19 лет, когда она изуродовала себя под влиянием метамфетамина. Девушка из-за плохих оценок в 17 лет покинула школу. Тогда она устроилась на работу и из-за плохого психологического состояния начала употреблять наркотики и алкоголь.

В возрасте 19 лет она выкурила косяк, который, как она считала, был наполнен кокаином или метамфетамином, и почувствовала "странный кайф", заставивший набожную Кейли почувствовать себя "особенно близкой Богу"

После разрыва отношений у Кейли произошел психический срыв, и ей поставили диагноз "биполярное расстройство". Находясь в состоянии наркозависимости, Кейли купила себе большее количество метамфетамина, чем обычно, и находясь под кайфом, забрела в церковь.

Она вспоминает: "Помню, я подумала, что кто-то должен пожертвовать чем-то важным, чтобы исправить мир, и этим человеком была я. Я думала, что все внезапно закончится, и все погибнут, если я немедленно не выкалю себе глаза. Я стала на колени, избивала себя в грудь и молилась: "Почему я? Почему я должна это делать?"

Она добавила: "Я засунула большой, указательный и средний пальцы в каждый глаз. Я схватила каждое глазное яблоко, скрутила и потянула, пока каждый глаз не выскочил из глазницы – это было похоже на огромную борьбу, самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать".

Услышав крики Кейли, испуганные верующие из церкви в Андерсоне бросились помочь, но она отбивалась от них. Пастор сказал, что видел, как она сжимала собственные глазные яблоки в руках, когда они еще были прикреплены к ее голове.

Девушка вспоминает, что она кричала, что хочет увидеть свет. Пастор и верующие предоставили девушке первую помощь. Из-за своего поступка она потеряла зрение.

Напомним, в самолете, летевшем из Дубровника в Дублин, пассажиры заметили у окна двухметровую статую Девы Марии. Оказалось, что ее пытался провести один из паломников.

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