190 детей умерли от голода по приказу "пастора": как его наказали

Лидер апокалиптической секты Пол Маккензи / © Reuters

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200 лет за решеткой — такое наказание получил в Кении лидер апокалиптической секты Пол Маккензи. Суд признал его виновным в убийстве 191 человека, в том числе 190 детей, которых принуждали голодать до смерти. Прокуратура требовала для него смертной казни, однако судья отказалась назначать высшую меру наказания.

Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

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За что лидера секты Пола Маккензи приговорили к 200 годам

По данным Reuters, суд в Момбасе назначил самопровозглашенному пастору Полу Маккензи 200 лет заключения. Из них 100 лет — за убийства 190 детей и одного взрослого, еще 100 лет — за преступления, связанные с доведением людей до голодной смерти.

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Вместе с Маккензи осудили 28 его подельников. Они получили разные сроки заключения — от 10 до 160 лет. Среди них были охранники, которые следили за исполнением приказов о голодании, а также люди, причастные к сокрытию тел в братских могилах.

Сам Маккензи своей вины не признает. Кроме того, он фигурирует в отдельных уголовных разбирательствах, связанных с терроризмом и другими преступлениями.

Судья Диана Каведьза-Мочаче заявила, что Маккензи несет «основную уголовную ответственность» за совершенное. Она подчеркнула, что убийства были «хладнокровными и спланированными», а обвиняемые не обнаружили раскаяния.

«Этот приговор уместен и справедлив; он служит недвусмысленным сигналом о том, что подобные преступления наказываются максимально суровыми наказаниями, предусмотренными законом. Убийства были хладнокровными и спланированными. Обвиняемые не высказали никакого раскаяния и даже заявляли о готовности самим умереть от голода», — подчеркнула судья.

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Объясняя, почему суд отказался от смертной казни, Каведьза-Мочаче отметила, что такое наказание не оставило бы осужденным возможность изменить свои убеждения.

«Суд не считает возможным приговорить кого-либо из обвиняемых к смертной казни. Наивысшая мера наказания исключает любую возможность реабилитации и отказа от предыдущих убеждений», — сказала она.

До оглашения приговора обвиняемые просили суд о снисхождении. Они не признавали своей вины и неоднократно заявляли, что «никого не принуждали к смерти».

Что произошло в лесу Шакахола: как погибли сотни последователей секты

Трагедия стала известна в апреле 2023 года, когда полиция начала находить массовые захоронения в лесу Шакахола вблизи кенийского побережья. Впоследствии там эксгумировали более 400 тел. По данным Reuters, всего в лесу обнаружили 448 погибших. В то же время, судебный процесс, по результатам которого Маккензи получил 200 лет заключения, касался гибели 191 человека — 190 детей и одного взрослого.

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По версии обвинения, Маккензи убеждал последователей, что голодание поможет им попасть в рай и встретиться с Иисусом. Он приказывал отказываться от еды, а его подельники угрожали и избивали тех, кто не хотел выполнять эти указания.

Судебно-медицинские экспертизы показали, что большинство жертв скончались от истощения из-за голода. По данным Associated Press, суд установил: 183 человека скончались от голода, а еще восемь стали жертвами непосредственных убийств. Некоторые тела находили в неглубоких могилах, другие даже в выгребных ямах. В отдельных случаях из-за сильного разложения останков установить причину смерти не удалось.

Судья Диана Каведьза-Мочаче подчеркнула, что именно Маккензи организовал эту систему:

«Он переселил последователей в отдаленную местность и приказал поститься до смерти, начиная с детей».

Материалы судебного дела раскрыли, как Маккензи воздействовал на своих последователей и убеждал их выполнять его приказы. По словам судьи, члены секты считали его «голосом Иисуса» и доверяли его религиозным наставлениям.

Один из подельников Маккензи рассказал в суде, что пастор требовал от последователей соблюдать голодовку. Тех, кто отказывался, он угрожал наказывать.

«Каждый, кто оказывает сопротивление указаниям поститься, должен быть отправлен на небеса пинками и ударами», — заявлял Маккензи.

Религиозной риторикой оправдывали даже смерть людей: умерших последователей называли «женатыми на Иисусе», а погребение — «свадьбой с Христом».

Родственники погибших рассказали о потерях и попытках спасти близких

Трагедия в лесу Шакахола разрушила судьбы многих кенийских семей. Среди тех, кто потерял близких — Фрэнсис Вандже. Он потерял восьмерых родственников, в том числе двух внуков.

Перед оглашением приговора мужчина в эфире BBC выразил надежду, что Маккензи получит наказание, соответствующее тяжести содеянного.

«Я надеюсь на приговор, который будет отвечать тому, что он (Маккензи — ред.) устроил в лесу», — сказал Вандже.

Он также рассказал, как пытался спасти внука, которому угрожала смерть в секте.

«Это должен был быть его последний день… они собирались убить моего внука», — вспомнил мужчина.

Еще одна семья, пострадавшая от деятельности секты — семья Стивена Мвитти. Мужчина потерял шестерых детей. Он рассказал Reuters, что его жена отвела детей в Шакахолу, где они скончались от голода.

«Даже если взрослые согласились поститься, то как насчет детей?» — спрашивал Мвитти.

Он также подчеркнул, что никакое наказание не вернет ему детей: «Я потерял детей и не смогу вернуть их, что бы ни случилось с Маккензи и его сообщниками».

Сын пастора Дэн Маккензи рассказал, что сам избежал судьбы других членов семьи, поскольку перестал верить в учение отца.

«Я не оказался в Шакахоле, потому что больше не верил в то, что попаду на небеса. Поэтому я ушел из церкви и стал жить своей жизнью», — сказал он Reuters. По словам Дэна, из-за трагедии он также потерял друзей и младшего брата.

Кто такой Пол Маккензи и как он создал апокалиптическую секту

По данным BBC, Пол Маккензи основал религиозную организацию Good News International Ministries в 2003 году. В последующие годы она набирала популярность, открывала ячейки в разных регионах Кении и даже имела собственный телеканал Times TV, где транслировали проповеди пастора.

Как пишет BBC, в своих выступлениях Маккензи говорил о «конце света», называл образование «злом», выступал против медицинской помощи и убеждал последователей, что цифровые удостоверения личности являются «печатью дьявола».

В 2019 году основная церковь приостановила деятельность. После этого, по данным BBC, Маккензи перебрался в лес Шакахола и стал призывать последователей присоединяться к нему. Там же впоследствии обнаружили массовые захоронения, которые стали началом расследования гибели сотен людей.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о молодых танцовщиках из TikTok, попавших под влияние религиозной организации 7M, которая действовала под видом компании по продвижению талантов. Ее основатель Роберт Шинн привлекал артистов в свою церковь «Шехина», обещая им помощь в карьере и духовное спасение.

Впоследствии участники организации начали отдаляться от родных, а некоторые совсем прекратили с ними общаться. Бывшие танцовщики обвиняли Шинна в психологическом, финансовом и сексуальном насилии, а также в том, что он заставлял их разрывать связи с близкими.

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