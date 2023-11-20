2 200 лет заключения на всех: в Италии состоялся самый большой за последние 30 лет суд над мафией

Для суда над членами преступной организации специально было построено отдельное здание.

В итальянском городе Ламеция-Терме приговорили более 207 членов мафии "Ндрангета" в общей сложности к 2 200 годам заключения. Этот процес стал крупнейшим в стране за последние 30 лет.

Об этом сообщает CNN.

В деле рассматривали и участие 42 женщин, что тоже стало рекордом для суда над мафией. 39 из них осудили.

Во время судебного процесса, начавшегося в январе 2021 года и проходившем в специально построенном бункере, более 400 адвокатов представляли подсудимых, а показания давали 900 свидетелей.

Коллегия из трех судей, обсуждавших судьбу 338 обвиняемых после завершения процесса 16 октября, вынесла вердикт 20 ноября. Около двух часов судьи выносили решение.

"Около 207 преступников были заключены в тюрьму, а более 100 оправдали. Общий срок заключения составляет пять пожизненных и три 30-летних заключения", — сообщает источник.

Согласно показаниям, предоставленным во время судебного разбирательства, многие из обвиняемых имели яркие прозвища, в частности "Волк", "Толстяк", "Сладкий" и "Баранье бедро".

Среди осужденных был бывший депутат от правоцентристской политической партии Италии Forza Italia Джанкарло Питтелли, а также бывший начальник полиции Джорджио Назелли и эксофицер финансовой полиции Микеле Маринаро. Судили и эксмера Джанлука Каллипо и бывших региональных советников Луиджи Инкарнато и Пьетро Джамборино.

Мафию Ндрангета считают самой опасной в Италии и одной из самых влиятельных преступных организаций в мире. В организацию входят тысячи членов и "филиалов" по всему миру. По данным Европола, она имеет монополию на обращение наркотиков в Европе.

Напомним, в сентябре 2023-го в Италии после продолжительной онкологической болезни скончался 61-летний "последний крестный отец" и глава сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро. Как отметили в правительстве страны, его смерть "ставит точку в истории о насилии и крови".

Читайте также: