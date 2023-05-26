2-летний мальчик приговорен к пожизненному заключению из-за Библии: шокирующая история

В Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей за то, что в их доме нашли Библию.

Об этом говорится в докладе Государственного департамента США, пишет mirror.co.uk.

Эта шокирующая история была опубликована в отчете Государственного департамента США о международной религиозной свободе. В нем утверждается, что двухлетний мальчик и вся его семья были заключены в тюрьму за свои религиозные убеждения. Они до конца своей жизни пробудут в тюремном лагере.

В отчете отмечается, что северокорейский режим жестоко преследует людей из-за религиозных убеждений. Там было зафиксировано убийство женщины и ее внука через веру в Бога. Выбравшиеся из Северной Кореи рассказывают и о жестоких пытках из-за религиозных убеждений.

В публикации говорится, что некоторые северокорейские христиане скрывали свою веру от своих детей.

Издание ссылается на выводы одной неправительственной организации Open Doors USA (ODUSA), заявившей: "Христианин никогда не находится в безопасности. Детей поощряют рассказывать учителям о каких-либо признаках веры в доме их родителей".

Другая неправительственная организация Korea Future заявила, что в школах детям рассказывают о "злых поступках" христианских миссионеров, включая "изнасилование, кровососание, извлечение органов, убийства и шпионаж".

Официально Северная Корея гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания в конституции, и в доказательство этому режим приводит церкви, которые он построил в Пхеньяне. Но издание утверждает, что эти церкви служат только как "экспонаты для иностранцев".

Издание приводит показания одного перебежчика, который сказал, что людей могут арестовать за то, что они слишком долго задерживаются возле церквей и слушают музыку изнутри или даже за то, что постоянно проезжают мимо них на машине.

Для последователей шаманизма в Северной Корее наказание варьируется от шести месяцев в лагере принудительного труда до трех и более лет в исправительно-трудовом учреждении.

Христиане, тем временем, могут быть казнены, или им грозит от 15 лет до пожизненного заключения в лагере, распространяющегося на три поколения ближайших родственников лица, признанного виновным в совершении преступления.

Напомним, в Северной Корее некоторым всего за несколько дней может исполниться 2 года.

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