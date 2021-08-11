20-тонную лодку фараона Хуфу, которой более 4000 лет, рискнули вытащить пирамиды

20-тонную лодку фараона Хуфу, которой более 4000 лет, рискнули вытащить пирамиды

42-метровую конструкцию доставить в музей.

Новый дом для судна фараона. В Египте перевезли к Великому Музея древнюю лодку.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Гигантская 42-метровая конструкция изготовлена из дерева хорошо сбереглась, несмотря на то, что ей около 4 с половиной тысяч лет. Весит она до 20 тонн. Поэтому, чтобы перевезти судно понадобилось специальное оборудование и двое суток.

Когда-то эта лодка принадлежал фараону Хуфу. И использовался для церемоний. В 1954 ее нашли в самой большой из трех пирамид Гизы. Там ее до сих пор и держали.

Решение переместить судно к Великому египетскому музею приняли, потому что там лучшие условия для его хранения. Совсем скоро его будут показывать и посетителям.

Новости мира: в Египте перевезли в Великий Музей древнюю 42-метровую лодку

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