20-тонную лодку фараона Хуфу, которой более 4000 лет, рискнули вытащить пирамиды

42-метровую конструкцию доставить в музей.
Новый дом для судна фараона. В Египте перевезли к Великому Музея древнюю лодку.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Гигантская 42-метровая конструкция изготовлена из дерева хорошо сбереглась, несмотря на то, что ей около 4 с половиной тысяч лет. Весит она до 20 тонн. Поэтому, чтобы перевезти судно понадобилось специальное оборудование и двое суток.
Когда-то эта лодка принадлежал фараону Хуфу. И использовался для церемоний. В 1954 ее нашли в самой большой из трех пирамид Гизы. Там ее до сих пор и держали.
Решение переместить судно к Великому египетскому музею приняли, потому что там лучшие условия для его хранения. Совсем скоро его будут показывать и посетителям.