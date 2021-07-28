200 долларов за порцию: в США приготовили самый дорогой в мире картофель фри

200 долларов за порцию: в США приготовили самый дорогой в мире картофель фри

Это уже внесли в рекорды Книги Гиннеса.

Самую дорогую в мире картофель фри приготовили в Соединенных Штатах. Одна порция стоит аж 200 долларов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Картофель лучшего сорта готовили в элитном ресторане Нью-Йорке в три этапа. Сначала шеф-повар бланшував ее в шампанском премиум класса и специальном уксусе. А затем дважды жарил в гусином жире при различных температурах ради хрустящей корочки. Ну а сверху все полили трюфельным маслом, посыпали сыром, съедобным золотом и подали специальный соус.

Это уже десятый рекорд для ресторана, ранее здесь готовили самый большой свадебный торт, самое дорогое мороженое и бургер.

Новости мира: 200 долларов за картошку - в США приготовили самую дорогую фри в мире

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