200 долларов за порцию: в США приготовили самый дорогой в мире картофель фри

Это уже внесли в рекорды Книги Гиннеса.
Самую дорогую в мире картофель фри приготовили в Соединенных Штатах. Одна порция стоит аж 200 долларов.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.
Картофель лучшего сорта готовили в элитном ресторане Нью-Йорке в три этапа. Сначала шеф-повар бланшував ее в шампанском премиум класса и специальном уксусе. А затем дважды жарил в гусином жире при различных температурах ради хрустящей корочки. Ну а сверху все полили трюфельным маслом, посыпали сыром, съедобным золотом и подали специальный соус.
Это уже десятый рекорд для ресторана, ранее здесь готовили самый большой свадебный торт, самое дорогое мороженое и бургер.