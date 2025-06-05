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200-летний артефакт: в музее Амстердама выставили уникальный презерватив
Средство контрацепции 19 века стало частью выставки «Безопасный секс».
Национальный музей Нидерландов представляет новый экспонат, объединяющий искусство с известным кварталом красных фонарей Амстердама. Презерватив, которому почти 200 лет, украшен эротическим рисунком.
Об этом сообщает Phys.org.
Рейксмузеум в своем заявлении отметил, что это профилактическое средство, предположительно изготовленное около 1830 года из овечьего аппендикса, «изображает как игривую, так и серьезную сторону сексуального здоровья».
Он является частью открывшейся во вторник выставки под названием «Безопасный секс», посвященной сексуальной работе 19 века.
Презерватив, возможно, сувенир из борделя, украшен эротическим изображением монахини и трех священнослужителей.
Фраза C’est mon choix (Это мой выбор) написана вдоль оболочки на французском языке. По данным музея, это отсылка к картине Пьера-Огюста Ренуара «Суд Париса», изображающей троянского принца Париса, оценивающего конкурс красоты между тремя богинями.
Презерватив будет выставлен в экспозиции до конца ноября.
Напомним, в Праге к столетию украинского музея открыли выставку в Сенате. В экспозиции представлены уникальные архивные материалы и художественные работы, иллюстрирующие непрерывность украинского культурного процесса, а также артефакты современной войны за независимость, в которой Россия беспощадно атакует культурное наследие и идентичность Украины.