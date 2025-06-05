В Рейксмузеуме началась выставка «Безопасный секс» / © скриншот с видео

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Национальный музей Нидерландов представляет новый экспонат, объединяющий искусство с известным кварталом красных фонарей Амстердама. Презерватив, которому почти 200 лет, украшен эротическим рисунком.

Об этом сообщает Phys.org.

Рейксмузеум в своем заявлении отметил, что это профилактическое средство, предположительно изготовленное около 1830 года из овечьего аппендикса, «изображает как игривую, так и серьезную сторону сексуального здоровья».

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Он является частью открывшейся во вторник выставки под названием «Безопасный секс», посвященной сексуальной работе 19 века.

Презерватив, возможно, сувенир из борделя, украшен эротическим изображением монахини и трех священнослужителей.

Фраза C’est mon choix (Это мой выбор) написана вдоль оболочки на французском языке. По данным музея, это отсылка к картине Пьера-Огюста Ренуара «Суд Париса», изображающей троянского принца Париса, оценивающего конкурс красоты между тремя богинями.

Презерватив будет выставлен в экспозиции до конца ноября.

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Напомним, в Праге к столетию украинского музея открыли выставку в Сенате. В экспозиции представлены уникальные архивные материалы и художественные работы, иллюстрирующие непрерывность украинского культурного процесса, а также артефакты современной войны за независимость, в которой Россия беспощадно атакует культурное наследие и идентичность Украины.