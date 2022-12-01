200 метров под землей и специальные лифты: для Путина от Москвы до Урала строят секретные бункеры — СМИ

На секретные бункеры в Москве наткнулись диггеры, из-за чего их отправили в тюрьму.

Для российского диктатора Владимира Путина строят сеть бункеров. Она находится в Москве, на Урале и Поволжье. Часть укрытий возведена при Советском союзе, другая строится сейчас.

Об этом пишет российское издание "Собеседник".

Сеть бункеров начали возводить еще в Советском союзе, однако часть из них строится и сейчас. Возведением укрытий для диктатора и его соратников занимается Главное управление специальных программ при президенте России. Ранее строители занимались возведением укрытий для путинского дворца в Геленджике.

В Москве бункеры строят глубиной в 200 метров, там есть специальные лифты. Однажды на эти уритья случайно наткнулись диггеры, за что их осудили.

Многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки километров.

Где есть бункеры для диктатора Путина:

туннели в Москве, которые связывают правительственные учреждения с бункерами в той же Москве, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге;

один из секретных входов близ Мичуринского проспекта в Москве;

укрытие под дворцом Путина в Геленджике;

еще один бункер расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье.

Новые бункеры для Путина строят под строжайшей охраной, за этими объектами присматривают даже из дронов. В России начали более активно возводить укрытия и проверять приборы радиационной и химической разведки, предназначенные для использования на бронеобъектах.

Бункерный Путин: что известно

Российского диктатора Владимира Путина еще называют "бункерным дедом". Западная пресса публиковала данные, что во время пандемии коронавируса Путин был изолирован в одном из своих бункеров, что еще хуже повлияло на его психику.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Путин боится за свою жизнь, поэтому у него даже есть несколько двойников, которые он отправляет на те мероприятия, где есть много людей.

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