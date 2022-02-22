200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать — Джонсон

200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать — Джонсон

Политик подчеркнул, что 45 млн человек могут оказаться жертвой агрессии России.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат. Это может свидетельствовать о том, что РФ намерена продолжить вторжение.

Об этом он сказал, выступая в парламенте.

Джонсон убежден, что президент страны-агрессорки Владимир Путин стремится продлить военную агрессию против Украины, поэтому сосредоточивает сотни своих войск у границ Украины.

"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если случится хуже всего, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", — заявил Джонсон.

Напомним, во время выступления в парламенте Борис Джонсон заявил, что Британия и сюзники будут вводить санкции в отношении России, касающиеся бизнеса и физических лиц.

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