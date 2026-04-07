2000 выстрелов за минуту: создано бесшумное электромагнитное оружие — фото

Китай представил новое электромагнитное оружие, которое, по заявлениям разработчиков, способно производить до 2 000 выстрелов в минуту и работает почти бесшумно.

Об этом пишет Daily Star.

Разработку представила государственная оборонная компания China South Industries Group. По данным СМИ, устройство выглядит компактно, похоже на пистолет, и оснащено сенсорным экраном, отображающим уровень заряда и количество боеприпасов в реальном времени.

Оружие работает на основе электромагнитных катушек и использует принцип, подобный Гауссовым пушкам. Оно стреляет небольшими металлическими снарядами, разгоняемыми за счет магнитного поля.

Новое китайское оружие / © CCTV

Разработчики утверждают, что устройство практически не создает шума, не оставляет гильз и не образует дыма, что делает его потенциально пригодным для скрытых операций.

Оружие имеет ствол 30 см, может пробивать деревянные поверхности с расстояния в десятки метров, а также имеет регулируемую мощность от меньшей силы до потенциально летальной.

Отдельно подчеркивается, что эта разработка может использоваться как нелетальная альтернатива для полиции, однако на максимальной мощности выстрелы могут представлять серьезную угрозу жизни.

