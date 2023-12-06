2023 официально станет самым жарким годом в истории: как это повлияет на планету в ближайшее время

Каждый месяц, начиная с июня, был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и ноябрь не стал исключением.

В этом году температура на Земле зашкаливала, и ученые подтвердили то, что уже испытывала большая часть планеты: 2023 официально станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Об этом пишет CNN.

Анализ Службы изменения климата Европейского Союза "Коперник" показал, что в этом году глобальная температура будет более чем на 1,4 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня — около 1,5-градусного порога, определенного Парижским климатическим соглашением, и по которому, как говорят учёные, люди и экосистемы будут пытаться адаптироваться.

Что потепление означает для планеты

Каждый месяц, начиная с июня, был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и ноябрь не стал исключением. Луна была примерно на 1,75 градуса теплее доиндустриального уровня, а два дня температура превышала 2 градуса, что вызывает обеспокоенность ученых относительно того, что это означает для планеты в ближайшие годы.

Отчет был опубликован в то время, когда делегаты из более чем 150 стран мира собрались в Дубае на COP28, ежегодном климатическом саммите ООН, где развернулась острая дискуссия о необходимости постепенного отказа от ископаемого топлива, приводящего к потеплению планеты.

"Время не может быть более насущным", — сказала в интервью CNN Бренда Эквурцель, директор по климатическим наукам Союза обеспокоенных ученых, которая не участвовала в подготовке отчета.

"Богатые страны с высоким уровнем выбросов, внесшие наибольший вклад в этот рекордный год, — добавила она, — несут большую ответственность за справедливый, быстрый и финансированный отказ от ископаемого топлива, чтобы помочь ограничить влияние экстремальных погодных условий и изменения климата".

Что повлекло за собой исключительное потепление в этом году

Ученые утверждают, что исключительное тепло 2023 является результатом комбинированного влияния Эль-Ниньо и антропогенных изменений климата. Серия смертоносных волн жары и чрезвычайных рекордных температур поразила в этом году несколько континентов, в то время как беспрецедентная жара в океане накрыла большую часть земного шара.

По данным "Коперника", осень в Северном полушарии этого года была самой теплой за всю историю наблюдений во всем мире "с большим отрывом". Ноябрь также был более влажным, чем в среднем по большей части Европы, а шторм Киаран принес сильнейшие дожди и наводнения во многих регионах, включая Италию.

С повышением температуры в следующем году мир, похоже, находится на пути к преодолению 1,5 градуса потепления в долгосрочной перспективе в ближайшие годы. Хотя глобальное потепление вызывает беспокойство тем, что температура превышает этот показатель в течение нескольких месяцев, ученые особенно обеспокоены тем, что планета останется на отметке выше 1,5 градуса в долгосрочной перспективе.

В отдельном отчете, опубликованном во вторник, 5 декабря, Всемирной метеорологической организацией говорится, что десятилетие между 2011 и 2020 годами было самым жарким за всю историю наблюдений за сушей и океанами планеты, поскольку скорость изменения климата "тревожно возросла" драматическую потерю ледников и повышение уровня моря в течение этого периода.

“Пока концентрация парниковых газов будет расти, мы не можем ожидать иных результатов, чем те, которые мы наблюдали в этом году, – сказал директор “Коперника” Карло Буонтемпо. — Температура будет продолжать расти, равно как и последствия жары и засухи”.

Напомним, жизнь на Земле находится под угрозой. По прогнозам климатологов, к концу столетия от трех до шести миллиардов человек могут оказаться "за пределами пригодного для жизни региона".

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