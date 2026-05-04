2026 год может стать самым жарким в истории: климатологи бьют тревогу

2026 год может стать самым жарким в истории / © ТСН

Реклама

2026 год может стать самым жарким годом в истории — об этом предупреждают климатологи. Все из-за явления Эль-Ниньо. Цикл потепления Эль-Ниньо должен начаться во второй половине года. Некоторые модели расчета делают предположение, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Daily Mail.

2026 год может стать самым жарким в истории

Ведущий климатолог и доктор Колумбийского университета Джеймс Янсен предупредил, что явление супер-Эль-Ниньо начнется уже этим летом.

Реклама

Супер-Эль-Ниньо — это неофициальное название явления, которое климатологи используют для описания чрезвычайно интенсивной фазы природного явления Эль-Ниньо.

В обычных условиях Эль-Ниньо — это циклическое потепление поверхностных вод в центральных и восточных частях Тихого океана. И когда потепление становится очень сильным (температура поднимается на 2°C или более), явление получает префикс «супер».

Супер-Эль-Ниньо выбрасывает колоссальное количество тепла из океана в атмосферу, что часто приводит к тому, что год становится «самым жарким в истории наблюдений».

Из-за изменения климата частота и интенсивность Эль-Ниньо могут расти. Последние мощные супер-Эль-Ниньо наблюдались в 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годах. Каждое из них нанесло ущерб мировой экономике на триллионы долларов из-за неурожаев и стихийных бедствий.

Реклама

В 2026 году может произойти так, что температуры побьют рекорд 2024 года, когда глобальное потепление впервые превысило средний показатель доиндустриального периода на 1,5°C (2,7°F).

Исследователи считают, что 2026 год может быть на 0,06°C горячее, чем 2024 год. По прогнозам, 2027 год будет еще более жарким.

Пока глобальное потепление сдерживается другим явлением — Ла-Нинья. Оно оказывает охлаждающий эффект на планету. Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), возвращение сильных или «супер» условий Эль-Ниньо может произойти уже в мае или июне.

Некоторые ученые предполагают, что планета Земля приближается к сильнейшему циклу Эль-Ниньо за последние 140 лет, что может существенно повысить глобальную температуру на планете.

Реклама

«Глобальная температура в 2024 году была на 0,11 °C выше, чем в 2023 году. Таким образом, если 2026 год в конце концов превысит 2023-й на 0,17 °C, это побьет глобальный температурный рекорд 2024 года на 0,06°C», — заявили исследователи.

Доктор Янсен вместе с коллегами настаивает на том, что сейчас климатологи недооценивают реальную угрозу глобального потепления, а прогнозы в отчетах — занижены.

Концентрация парниковых газов приводит к такому ускорению потепления, которое не учитывается в современных климатических отчетах. То есть Земля будет нагреваться быстрее, чем ожидают люди.

Если прогнозы Янсена оправдаются, Великобритания и другие страны Европы могут пережить одно из самых жарких лет за всю историю.

Реклама

Ученые предупредили о новых температурных рекордах в 2026 году

На смену прохладной Ла-Нинья летом 2026 года придет Эль-Ниньо — мощное природное явление, вероятность которого ученые NOAA оценивают в 62%. Потепление океанических вод даже на полградуса способно разбалансировать климатические системы планеты.

Метеорологи не исключают и сценарий супер-Эль-Ниньо с аномальным скачком температуры на 2°C. Несмотря на то, что это явление обычно усмиряет атлантические ураганы, его влияние на континенты разрушительно.

Ученые предостерегают: синергия природного тепла океана и антропогенных изменений климата готовит почву для новых глобальных антирекордов.

Новости партнеров