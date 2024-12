21-летний блогер умер после исполнения прихоти подписчика: что он сделал (фото)

В Таиланде молодой инфлюенсер умер после того, как ему заплатили за то, чтобы он выпил целую бутылку крепкого алкоголя.

Об этом сообщает Need To Know.

Танакарн Кантхи, которого в Интернете также называют Bank Leicester, был объявлен мертвым в больнице.

21-летний парень, который был известен тем, что принимал вызовы, чтобы заработать деньги для своей семьи, вызвался выполнить очередную прихоть, которая стала роковой. Он должен был заработать 850 долларов, если выпьет 350-милитровую бутылку виски.

Сообщается, что во время инцидента Канти был на вечеринке, где люди снимали его на камеру и подбадривали. Вскоре после того, как он выпил бутылку, ему стало плохо, и, как утверждается, его стошнило, прежде чем его доставили в больницу.

Тонокарн Кантхи / Фото: Jam Press

На видео, снятом на месте происшествия, видно, как посетители смеются после того, как Канти принял вызов.

Он был объявлен мертвым около 3:40 утра 26 декабря.

Многие поклонники звезды соцсетей выразили свою обеспокоенность относительно его бабушки, которая воспитывала его после развода родителей, когда ему было всего два месяца. В возрасте семи лет Канти начал продавать гирлянды на блошином рынке, чтобы обеспечить себя и свою бабушку.

Пока что не было объявлено ни о каком полицейском расследовании трагедии.

Тонокарн Кантхи / Фото: Jam Press

