21-летний оккупант устроил кровавую стрельбу под Севастополем: погибли военные и гражданские

Российский стрелок / © из соцсетей

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Во временно оккупированном Крыму российский военный расстрелял своих сослуживцев и гражданских. Оккупационные власти заявляют о четверых погибших.

Об этом сообщают крымские тг-каналы.

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По сообщениям местных каналов, стрельба произошла в селе Хмельницком под Севастополем. 21-летний военный открыл огонь по сослуживцам — один убитый и один раненый. После этого он ранил еще троих гражданских и убил троих мирных жителей.

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По данным телеграм-канала «ПП/Севастополь», стрелок — 21-летний Максим Алистратов из Саратовской области. Паблик опубликовал его фото. Там утверждают, что в 2022 году он был обвинен в проникновении в магазин и краже. Тогда он учился в 10 классе школы села Стригай. По состоянию на декабрь 2025 года Алистратов был безработным.

Так называемый «губернатор» временно оккупированного РФ Севастополя Развожаев заявил, что из-за стрельбы один военный стал «200», а еще один — «300». После этого нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет. Он заверил, что стрелок задержан.

Потери российской армии в войне — последние новости

Напомним, общие боевые потери российской армии с 24.02.22 составляют 1 451 750. За последние сутки украинские защитники ликвидировали или ранили 1 240 российских оккупантов.

Также разведка атаковала в Крыму машину управления из состава комплекса РЛС «Подлет», вражескую систему распознавания «свой-чужой» — радиолокационный запросник «Пароль-4». К атаке привлекли новые дроны Magura.

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