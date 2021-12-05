21-летний парень несколько раз переспал с 40-летней женщиной, а затем начал встречаться с ее дочерью

21-летний парень несколько раз переспал с 40-летней женщиной, а затем начал встречаться с ее дочерью

Парень не знал, что его новая девушка является дочерью бывшей любовницы.

В США 21-летний американец стал встречаться с девушкой и узнал, что переспал с ее матерью несколькими годами ранее.

Об этом пишет The Sun.

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По словам американца, со взрослой женщиной он познакомился, когда работал в спортзале. Он рассказывает, что клиентке было 40 лет, но она выглядела очень молодо. Через некоторое время между ним и клиенткой фитнес-клуба возникла интрижка, и они дважды переспали.

"Она заинтересовалась мной и приглашала меня несколько раз, и мы несколько раз занимались сексом", – говорит юноша.

После этого женщина решила разорвать их отношения, ссылаясь на разницу в возрасте. Впрочем, вскоре американец стал встречаться с девушкой, которой, по его словам, он был в восторге.

Однажды она пригласила юношу на семейный ужин, где парень с удивлением узнал, что его бывшая любовница — мать его девушки. Кроме того, на этом вечере он еще познакомился с отцом девушки.

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В результате мать попросила парня не рассказывать об их близости, потому что под угрозой окажется ее семья. По словам женщины, ее дочь также не простит им подобных отношений, и паре придется расстаться.

По словам американца, он оказался в неудобной ситуации, поскольку девушка еще и пригласила его пожить в их доме и отпраздновать вместе День благодарения.

"Так что теперь мне придется сидеть за столом и наслаждаться ужином на День благодарения с женщиной, с которой у меня был роман, ее мужем и ее дочерью, в которую я сейчас влюблен", — сказал он.

Как сообщалось, в Британии в графстве Глостершир 29-летний юноша и 44-летняя мать его девушки, уехавшей рожать второго ребенка, неожиданно закрутили роман и "убежали", пока роженица была в клинике.

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