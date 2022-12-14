21-летний россиянин пытался выехать в Грузию: его обвинили в попытке вступить в легион ВСУ "Свобода России"

В РФ арестовали 21-летнего парня, который якобы собирался воевать на стороне Украины.

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) 21-летнего Савелия Фролова арестовали и обвиняют в том, что он собирался вступить в легион ВСУ "Свобода России".

Об этом сообщает российский правозащитный проект "Первый отдел".

В конце октября парня сняли с автобуса на КПП "Верхний Ларс" при попытке выехать в Грузию. Он был арестован на 15 суток за "мат в общественном месте".

Тогда Фролов якобы добровольно написал отказ от пересечения границы. Но его друзья в соцсетях писали, что перед этим парень сообщал о предстоящем допросе в ФСБ.

31 октября Савелий позвонил родителям и сообщил, что находится в спецприемнике во Владикавказе и больше звонить не сможет. Парень рассказал, что был арестован на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство".

12 декабря Фролова обвинили "в государственной измене в форме переходе на сторону противника". По версии российских силовиков, он собирался вступить в Легион "Свобода России". Наказание предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

"Это одно из первых дел о госизмене по этой форме — "переход на сторону врага". Эти деяния были криминализированы в середине июля этого года, поэтому ни практики, ни приговоров по этой статье еще не было", — отмечают российские правозащитники.

Они предполагают, что пограничники вероятно нашли в его телефоне подписки на украинские паблики или антивоенную переписку с друзьями — поскольку задержали его на границе именно после изучения телефона.

О создании Легиона "Свобода России" стало известно в марте этого года. В его состав входят россияне-добровольцы, выступающие против режима Путина. По словам советника ОП Арестовича, очаги легиона "Свобода России" появились на территории РФ и уже начали активные действия.

Напомним, что партизаны взорвали в Ростовской области железнодорожные пути, по которым поставлялась техника на войну.

Также сообщалось, что в РФ повредили важную транссибирскую магистраль. Советник ОП Арестович говорит, что к этому причастен Легион "Свобода России".

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