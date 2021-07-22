22 июля в истории: путешествие на вертолете вокруг земного шара и первые в мире автогонки

22 июля в истории: путешествие на вертолете вокруг земного шара и первые в мире автогонки

В этот день 88 лет назад американский пилот Вилли Пост осуществил путешествие на самолете вокруг света, а через 50 лет его земляк Дик Смит сделал то же самое, только на вертолете.

22 июля запомнилось человечеству большим количеством важных событий: кругосветные путешествия, первые невероятные автогонки, создание Международного валютного фонда, в Украине в этот день 7 лет назад освободили оккупированный террористами Северодонецк, а в Англии годом ранее родился маленький принц. Рассказываем о наиболее знаменательных датах.

Знаменательные даты

В 1819 году состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».

В 1894 году на трассе Париж-Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки.

22 июля 1894 в 8:00 утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты "La Petite Journal" Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта — самоходных экипажей.

Машины поражали разнообразием форм и конструкций. У 39 автомобилей был двигатель внутреннего сгорания, за ними шли 28 "паровых" машин. Кроме того, было представлено по пять электро- и пневмоавтомобилей, 25 устройств попали в номинации "Другие системы". После отборочных "заездов" к старту допустили 28 автомобилей — 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями.

1927 год - в Италии создан футбольный клуб "Рома". Сейчас это один из лучших клубов мира.

С начала 1950-х клуб не оставляет Серию А, и имеет в своем активе 3 титула чемпионов Италии: 1942, 1983 и 2001 года. Кроме того "Рома" девятикратный обладатель Кубка Италии по футболу, одержав последний титул 2008 года. Несмотря на то, что "Рома" один из сильнейших клубов итальянского чемпионата, участие в еврокубках для "Ромы" неудачная. Домашние поединки "Рома" провидит на Олимпийском стадионе Рима, который она делит с "Лацио". Стадио Олимпико — второй по величине стадион Италии (уступает только миланский e "Сан-Сиро").

В 1933 году американский летчик Вилли Пост совершил первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов и 49 минут. Он пролетел около двадцати шести тысяч километров.

1944 - создан Международный валютный фонд.

А вот в 1983 году в этот день земляк Вилли Поста Дик Смит первым облетел нашу планету просто на вертолете.

В 2014 году город Северодонецк был освобожден от террористов ЛНР.

Кто из известных людей родился в этот день

1891 — украинский писатель, баснописец, публицист Сергей Пилипенко. Расстрелян 3 марта 1934.

1937 — украинский писатель, многолетний политзаключенный советских концлагерей Богдан Климчак. Один из последних политзаключенных УССР.

1946 — французская певица Мирей Матье. Она была признана наследницей великой Эдит Пиаф.

2013 —Принц Джордж Кембриджский, сын герцога Кембриджского Уильяма и его жены, герцогини Кембриджской Кейт, правнук королевы Елизаветы II; будущий наследник британского престола.

Принц Филипп и принц Джордж / Getty Images

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