22-летний сын Сергея Шойгу оказался "ванильным" певцом и носит красную шубу и ожерелье (фото)

Сын российского министра обороны Сергея Шойгу от экс-стюардессы Елены Шебуновой Даниил оказался очень далек от военного дела.

Парень не служил в армии, не занимает какую-то высокую должность в провластных кабинетах, и не находится на фронте. Пока Шойгу и ко призывают других россиян идти убивать украинцев, 22-летний Даниил существует в своем параллельном мире. Отец не торопится отправлять его в армию.

Как выяснили оппозиционные РосСМП, 22-летний сын Шойгу занимается музыкальной карьерой и выпускает "ванильные" песни про любовь и обман под псевдонимом Sheba Singer. Заниматься творчеством юноша начал накануне российского вторжения.

Сын Сергея Шойгу Даниил

Сын Сергея Шойгу Даниил

Сын Сергея Шойгу Даниил

Сын Сергея Шойгу Даниил

Отметим, что предусмотрительно за четыре дня до мобилизации сын Шойгу сбежал из россии в Турцию. А в самый разгар ожесточенных боев под Бахмутом 22-летний сын Сергея Шойгу выпустил новый клип, кстати, на английском языке (и почему не на русском), где с девушкой танцует и раздевает ее. Наверное, таким образом, "показывал россиянам навыки рукопашного боя".

Кадр из клипа сына Сергея Шойгу

Кадр из клипа сына Сергея Шойгу

Кадр из клипа сына Сергея Шойгу

Кстати, в своем стиле нельзя сказать, что Даниил предпочитает одежду милитари. Сын Шойгу носит красные шубы, голубые костюмы и не пренебрегает украшениями в виде бус и цветных браслетов.

Напомним, ранее в Сети появились шокирующие фото сына одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева Даниила. Как выяснилось, парень работает моделью в Лондоне и любит длинный маникюр.

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