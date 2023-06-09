22-летний сын Сергея Шойгу оказался "ванильным" певцом и носит красную шубу и ожерелье (фото)

Парень начал музыкальную карьеру в канун российского вторжения.
Сын российского министра обороны Сергея Шойгу от экс-стюардессы Елены Шебуновой Даниил оказался очень далек от военного дела.
Парень не служил в армии, не занимает какую-то высокую должность в провластных кабинетах, и не находится на фронте. Пока Шойгу и ко призывают других россиян идти убивать украинцев, 22-летний Даниил существует в своем параллельном мире. Отец не торопится отправлять его в армию.
Как выяснили оппозиционные РосСМП, 22-летний сын Шойгу занимается музыкальной карьерой и выпускает "ванильные" песни про любовь и обман под псевдонимом Sheba Singer. Заниматься творчеством юноша начал накануне российского вторжения.
Отметим, что предусмотрительно за четыре дня до мобилизации сын Шойгу сбежал из россии в Турцию. А в самый разгар ожесточенных боев под Бахмутом 22-летний сын Сергея Шойгу выпустил новый клип, кстати, на английском языке (и почему не на русском), где с девушкой танцует и раздевает ее. Наверное, таким образом, "показывал россиянам навыки рукопашного боя".
Кстати, в своем стиле нельзя сказать, что Даниил предпочитает одежду милитари. Сын Шойгу носит красные шубы, голубые костюмы и не пренебрегает украшениями в виде бус и цветных браслетов.
Напомним, ранее в Сети появились шокирующие фото сына одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева Даниила. Как выяснилось, парень работает моделью в Лондоне и любит длинный маникюр.
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