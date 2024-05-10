22-летняя туристка скончалась в муках после падения с высоты, пытаясь сбежать от грабителя (фото)

Перед трагедией она наслаждалась прогулкой с мужчиной, с которой недавно познакомилась.

Трагический инцидент в Рио-де-Жанейро унес жизнь молодой израильской туристки, упавшей с высоты 15 метров, пытаясь сбежать от грабителя.

Об этом сообщает NTK.

Когда Альма Богадана и его знакомый возвращались от статуи Христа Спасителя, к ним подъехал красный автомобиль. По словам Дэна Хена, один из пассажиров автомобиля потребовал, чтобы 22-летняя Альма отдала свои вещи.

Когда он приблизился к ней, она попыталась уйти. Женщина споткнулась через стену высотой до колен на краю дороги, по которой они шли. Она упала с высоты в лесополосу, в то время как ее нападающий и его сообщники скрылись с места происшествия.

Альма Богадана / Фото с соцсетей

Дэн немедленно спустился по лестнице на поиски своей подруги, но ему было трудно найти ее, поскольку было темно, а местность была покрыта деревьями. Когда он нашел ее, она плакала от боли.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, Альма была мертва. Она получила несколько переломов.

Полиция допросила не менее трех человек.

Напомним, в Румынии 72-летняя туристка из Шотландии чуть не осталась без руки и попала в больницу из-за попытки сделать селфи с медведем.

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