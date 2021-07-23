Наиболее старый из сохранившихся автомобилей Ford, модель A 1903 / Associated Press

23 июля в истории: запрет китобойного промысла и выпуск в продажу первого автомобиля Ford

23 июля в истории: запрет китобойного промысла и выпуск в продажу первого автомобиля Ford

В этот день более века назад состоялось открытия памятника Богдану Хмельницкому в Киеве.

23 июля произошло немало знаменательных событий в истории: в этот день в конце XIX века в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому, запретили убивать китов в коммерческих целях, открыли штаб-квартиру НАТО, а Леонида Кравчука избрали председателем Верховного Совета РСФСР. Рассказываем о самом главном.

Знаменательные даты

971 — Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.

1093 — половцы разбили русское войско Святополка в битве на реке Желянь.

1888 — в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

1901 — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

1903 через месяц после образования корпорации Ford Motor Company она выпустила в продажу свой первый автомобиль.

1936 — создан Институт истории Украины АН УССР.

1944 — советскими войсками был освобожден Майданек. Тогда же мир узнал правду о фашистских концлагерях.

Через Майданек прошло 300 000 заключенных из 26 государств, из них много евреев, поляков, значительное количество также составляли украинцы, русские и белорусы (главным образом советские военно-пленные). Считают, что в лагере было убито около 80 000 человек. Советская историография подает другие цифры — 1,5 млн заключенных, 360 000 жертв.

1951 — в Рокенкорти (Французская республика) открыта штаб-квартира НАТО.

1966 — запустили первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

1980 — запуск космического корабля Союз-37, в составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.

1982 — принято решение о полном запрете вылова китов в коммерческих целях.

1990 — Леонид Кравчук избран председателем Верховного Совета РСФСР.

Леонид Кравчук / УНИАН

Кто из известных людей родился в этот день

1915 — Михаил Матусовский, советский поэт, переводчик произведений Т. Шевченко и других украинских поэтов.

1933 — Ричард Роджерс, британский архитектор, один из создателей стиля хай-тек; лауреат Императорской и Притцкеровской (2007) премий.

1946 — Александр Кайдановский, советский актер, режиссер и сценарист украинского происхождения.

1961 — Вуди Харрельсон, американский актер, продюсер и драматург.

1989 — Дэниэл Рэдклифф, британский киноактер, известен исполнением главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере.

Associated Press

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