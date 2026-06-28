23-летней блогерше грозит смертная казнь в Дубае после обвинения в убийстве

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23-летняя инфлюенсерша Брук Джордж из Великобритании оказалась под стражей в Дубае после обвинения в убийстве мужчины, с которым она познакомилась в Интернете. В случае признания виновной ей может грозить смертная казнь.

По сообщению организации Detained in Dubai, Брук арестовали и обвинили в умышленном убийстве 26-летнего мужчины, с которым она познакомилась онлайн.

Джордж, которая пользуется популярностью у TikTok и раньше работала продавщицей, приехала в Дубай, чтобы встретиться с британцем, с которым познакомилась в Facebook. Однако, как утверждается, во время второго визита их отношения стали напряженными и якобы переросли в насилие.

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По словам женщины, после вечернего отдыха в баре Caffreys в районе Джумейра-Вилледж мужчина напал на нее.

Джордж рассказала семье о ситуации и попыталась вернуться в Великобританию. Однако, когда она пришла в квартиру забрать паспорт, по ее словам, мужчина нанес ей сильный удар в лицо и стал нападать.

В это время, как утверждает Брук, она достала нож, пытаясь защититься.

22 июня в 2026 году стражи порядка задержали Джордж и предъявили ей обвинения в убийстве. По законам Объединенных Арабских Эмиратов, в случае доказательства вины ей может грозить смертная казнь путем расстрела.

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После инцидента женщина пыталась покинуть страну, однако она была задержана в Международном аэропорту Дубая. В настоящее время она находится под стражей в полицейском участке Бур-Дубая.

Организация Detained in Dubai заявила, что дело повлекло за собой серьезные вопросы относительно права на самооборону, защиты женщин от насилия и соблюдения прав иностранных граждан за рубежом.

Генеральный директор организации Рада Стирлинг подчеркнула, что Брук Джордж не должна рассматриваться только как обвиняемая.

«Это дело вызывает серьезную обеспокоенность насилием против женщин, правом на самооборону, соблюдением надлежащих правовых процедур и обращением с британскими гражданами, задержанными за рубежом», — сказала она. «Брук утверждает, что она поступила так только после того, как подверглась насильственному нападению и искренне опасалась за свою безопасность. К ней следует относиться не просто как к обвиняемой, а как к вероятной жертве насилия, чьи заявления и задокументированные травмы заслуживают должного расследования».

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Брук Джордж

В организации заявили, что намерены добиваться защиты прав Джордж, справедливого судебного процесса и полного расследования обстоятельств трагедии.

Мать девушки Тереза Джордж заявила, что никогда раньше не видела свою дочь настолько испуганной.

«Я никогда в жизни не видела свою дочь такой испуганной. Она стремительно плакала. Я видела, что один ее глаз сильно набух и начинал закрываться», — рассказала она.

По словам матери, Брук в ту ночь хотела только возвратиться домой.

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«Как мамы Брук, я глубоко озабочена ее благополучием. Дочь, с которой я разговаривала в ту ночь, была очень испугана. Я твердо убеждена, что она отчаянно пыталась добраться домой и скрыться от того, что с ней произошло», — сказала Тереза.

После задержания Джордж заявила, что в участке ее якобы заставили раздеться догола перед мужчинами-полицейскими без присутствия женщин-стражей.

Она описала это как «глубоко унизительный и болезненный» опыт.

Также сообщается, что из-за языкового барьера ей почти не объяснили деталей дела, а доступ к британскому посольству якобы был ограничен.

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"Мы призываем освободить Брук под залог до завершения расследования", - заявила Рада Стирлинг.

Она добавила, что следователи должны одинаково тщательно проверить как обвинения против Джорджа, так и ее заявления о возможном насилии.

«Вместо того чтобы рассматривать Брук исключительно как подозреваемую в убийстве, следователи должны также проверить, не стала ли она жертвой серьезного насилия и возможной эксплуатации», — отметила Стирлинг.

Она также призвала оказать девушке медицинскую помощь, юридическое представительство и консульскую поддержку Великобритании.

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