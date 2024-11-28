23-летняя девушка умерла на первом свидании в ресторане: что произошло (фото)

В США женщина умерла после того, как пошла в ресторан на первое свидание и съела блюдо, которое уже ела раньше, не зная, что рецепт был изменен с прошлого раза.

Об этом пишет CBS News.

Элисон Пикеринг умерла 12 мая в 2023 году в ресторане в Техасе. В некрологе отмечено, что она испытала "сильный анафилактический шок вследствие употребления арахиса".

23-летняя девушка с юношества знала, что у нее аллергия на арахис, и была очень осторожна с едой. Когда студентка пошла на первое свидание, она выбрала ресторан, в котором уже была, чтобы заказать еду, которую уже ела раньше. В заведении она заказала махи-махи, рыбное блюдо, но не знала, что с тех пор как она была там в последний раз, к рецепту добавили арахисовый соус.

Ее семья рассказала, что она поняла, что что-то не так, вскоре после того, как началась трапеза. Отец Элисон, Гровер Пикеринг, объяснил, что дочь "откусила несколько кусочков", а затем "поняла, что что-то не так". Он сказал: "Она приняла свое лекарство. Приехала скорая помощь. Она даже пошла к скорой, разговаривая с ними, но где-то по дороге все пошло кувырком".

Элисон потеряла сознание и больше не проснулась, а ее отец сказал, что произошедшее было "трагедией, и это не должно произойти с кем-то другим".

Элисон Пикеринг / Фото: Facebook

С тех пор ее семья начала кампанию по повышению осведомленности о пищевой аллергии, и мама Элисон Джой сказала: "Мы хотели бы, чтобы официанты делали больше для того, чтобы предотвратить пищевую аллергию".

Пикеринги заявили, что хотели бы помочь ресторанам наладить "лучшую коммуникацию со своими клиентами по поводу ингредиентов", чтобы те, кто выбирает блюдо, точно знали, что входит в его состав. "Я знаю, что этим мы спасем жизнь", — сказала Джой Пикеринг об изменениях, которые они хотят ввести.

Напомним, женщина умерла от рака после того, как предстала перед невыносимым выбором: спасти собственную жизнь или своего нерожденного ребенка. Она отказалась от лечения.

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