23-летняя девушка узнала о своем изнасиловании из порноролика в Интернете

Девушка осталась ночевать на квартире, где проходила вечеринка, перебрала с алкоголем и ничего не помнила.
23-летння жителька Москвы узнала, что ее изнасиловали на вечеринке, увидев в Интернете порно видео со своим участием.
Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Девушка отправилась на вечеринку к своим друзьям. Переборщив со спиртным, она осталась ночевать на квартире, где проходило празднование. Под утро девушка проснулась в другой комнате. Она не помнила, как там оказалась, но не придала этому особого значения, выпила воды и легла дальше спать.
На следующий день она обнаружила синяки на своих коленях, но вспомнить, как их получила, девушка не смогла. В соцсетях москвичка наткнулась на фото с прошедшей вечеринки. На некоторых она была в одном нижнем белье. Позже девушка увидела видео полового акта ее с одним из участников вечеринки.
"Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео, девушка узнала, что была изнасилована", — рассказали в полиции.
Кто именно из гостей ее изнасиловал, полицейские пока выясняют.
Ранее сообщалось, что на Буковине наказали парня, который изнасиловал 9-летнего ученика.
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