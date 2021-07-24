24 июля в истории: что случилось и кто из известных людей родился в этот день

24 июля в истории: что случилось и кто из известных людей родился в этот день

В этот день родился известный чешский художник Альфонс Муха и голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес.

24 июля уже в течение последних 10 лет ежегодно отмечают Международный день заботы о себе. Этот праздник призван напомнить о важности своего физического, ментального и эмоционального здоровья. С 2011 года инициаторы этого дня (Международный фонд заботы о себе, Великобритания) отмечают, что принцип самопомощи строится на том, что человек может и должен помочь себе быть здоровым: расширять свои знания о здоровье и придерживаться здорового образа жизни.

Кроме того, 24 июля в истории произошло немало важных событий. Рассказываем о самых главных и кто из известных личностей родился в этот день.

Знаменательные даты

1015 — в борьбе за киевский престол убит князь Борис, один из первых русских святых.

1623 — поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко к Керченскому проливу.

1751 — сенат издал указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и направил его в канцелярию К. Разумовского.

1911 — американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу.

1918 — гетман Павел Скоропадский утвердил законы о всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию.

1923 — во время мирной конференции в Лозанне (1922-1923 гг.) Подписан мирный договор, согласно которому устанавливались границы Турции в Европе и Малой Азии.

1945 — на Потсдамской конференции президент США Трумэн Гарри сообщил Сталину о создании "чрезвычайно мощного оружия" — ядерной бомбы.

Потсдамская конференция. Иосиф Сталин, Президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль / Associated Press

1950 — первый запуск с мыса Канаверал ракеты — немецкой Фау-2.

1990 — впервые перед домом Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг.

Этот день в столице отмечался как День государственного флага на муниципальном уровне, а в 2004-м президент Леонид Кучма подписал указ о праздновании Дня государственного флага на общегосударственном уровне 23 августа.

1991 — торжественное открытие памятной доски в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

Кто из известных людей родился в этот день

1802 — Александр Дюма (отец), известный французский писатель.

Александр Дюма — один из самых популярных французских авторов, мастер приключенческого романа. Две наиболее известные его книги — "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" — были написаны 1844-1845 гг. Кроме большого количества романов, его перу принадлежат также пьесы, статьи и книги о путешествиях. Поскольку сын Дюма также носил имя Александр и также был писателем, для предотвращения путаницы во время упоминание Дюма-старшего часто добавляют уточнение "отец".

1860 — Альфонс Муха, чешский художник, один из самых известных представителей стиля "Арт Нуво".

Альфонс Муха, Зодиак / http://masterpieceart.net/

Альфонс Муха, Фрукты / http://www.prae.hu/

1897 — Амелия Эрхарт, американская писательница и пилот; первая женщина-пилот, которая перелетела через Атлантический океан.

1951 — Александр Черный, украинский журналист, писатель, редактор, издатель, краевед, фольклорист.

1967 — Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.

1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

Дженнифер Лопес / Associated Press

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