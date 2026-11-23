Пожар на фабрике в Индонезии / © Reuters

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В провинции Бантен на западе Индонезии произошел масштабный пожар на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia. Огонь охватил трехэтажное здание, а спасатели до сих пор не могут установить окончательное количество погибших.

Об этом сообщает Reuters.

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Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии: как началось возгорание

Пожар вспыхнул в субботу, 21 ноября, на предприятии в промышленном районе Чиканде, примерно в 50 километрах от Джакарты.

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«По предварительным данным, огонь возник около 16:00 по местному времени в складских и офисных помещениях», — сообщил представитель местной полиции Новые Содейственно изданию Liputan6.

Пламя быстро охватило все трехэтажное здание, а густой черный дым поднимался высоко над ним. Пожарные команды из района Серанг и других частей провинции Бантен сражались с огнем более 12 часов.

«Пожар все еще бушует в нескольких местах, и пожарные команды продолжают тушение и охлаждение конструкций», — рассказал представитель спасательной службы Бантена Резки Двианто в комментарии Associated Press.

Сколько погибших и пропавших без вести после пожара на фабрике

По данным Reuters, сначала спасатели сообщали о трех погибших и 36 пропавших без вести. Позже полиция вывезла с территории фабрики 24 мешка с человеческими останками.

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«Окончательное количество погибших пока не установлено. На территории фабрики обнаружили 24 мешка с человеческими останками, однако в каждом из них могут быть фрагменты тел нескольких человек», — сообщает Reuters.

Компания сообщила, что из 65 работников, местонахождение которых проверяли, 24 уже вернулись домой, четверо получают медицинскую помощь, 29 до сих пор числятся пропавшими без вести, а местонахождение еще восьмерых не подтверждено.

В общей сложности спасателям удалось спасти 15 человек, в том числе четырех раненых работников. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Поисковую операцию вечером 22 ноября приостановили из-за темноты и риска обрушения поврежденных конструкций. Возобновить работы планировали утром 23 ноября. В поисках привлекли местные пожарные команды, спасателей и представителей Индонезийского Красного Креста.

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Из-за значительных повреждений останков правоохранители планируют идентифицировать погибших с помощью ДНК-экспертиза. Процесс может длиться две-три недели, поэтому окончательное количество жертв будет установлено только после завершения исследований.

Причина пожара на фабрике в Индонезии: что известно

Reuters сообщает, что официальная причина пожара еще не установлена. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в кондиционере или холодильном оборудовании на третьем этаже. Правоохранители также выясняют, соблюдали ли на фабрике требования пожарной безопасности.

Напомним, ранее под ударом оказалось и украинское кондитерское производство. В ночь на 20 ноября российская атака разрушила почти половину цеха компании Milfey в Киеве. Предприятие изготавливало вафельные торты, трубочки, орешки со сгущенкой, тарталетки и другие сладости, которые поставляли в торговые сети и заведения по всей Украине.

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