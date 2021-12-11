242 погибших и 630 пострадавших: в Бразилии осудили виновников смертоносного пожара в клубе Kiss

242 погибших и 630 пострадавших: в Бразилии осудили виновников смертоносного пожара в клубе Kiss

Осужденные останутся на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решение.

В Бразилии четыре человека признаны виновными в пожаре в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария, в результате которого погибли 242 человека, а еще 630 — пострадали.

Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел в 2013 году во время студенческой вечеринки, когда участники группы Gurizada Fandangueira зажгли фейерверки. От искр загорелась размещенная на потолке звукоизоляция. В заведении началась давка и большинство людей умерло от отравления едким дымом.

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Владельцев заведения Элисандро Шпора и Мауро Хоффманна приговорили к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно, а участник группы Марсело де Жесус душ Сантуш и бывший продюсер Лучано Бонилья Леао должны провести в тюрьме по 18 лет каждый.

В то же время, после оглашения судебного решения, все четверо осужденных были немедленно освобождены. По данным издания, они останутся на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решение.

Согласно выводам расследования, в помещении не было ни одного исправного огнетушителя и действовала плохая аварийная сигнализация. К тому же, в заведении было только два запасных выхода.

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Большинство жертв были студентами от 17 до 30 лет. В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания 14 уцелевших и 19 других свидетелей.

Бывшая сотрудница Kiss Катя Джиане Пачеко Сиккейра рассказала в зале суда, как 21 день провела в больнице с ожогами 40% тела: "Я кричала, что не хочу умирать". Она добавила, что администрация ночного клуба придерживалась принципа "чем больше людей внутри, тем лучше".

Ранее музыканты группы Gurizada Fandangueira заявляли, что осознают свою вину и не убегают от ответственности. После пожара в 2013 году бразильская полиция предъявила обвинения в умышленном убийстве сразу 16 подозреваемым.

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