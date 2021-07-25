25 июля в истории: день казни, жертвоприношений и работников торговли

В этот день родились украинский писатель Модест Левицкий и американский актер Мэтт Леблан.

Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День работника торговли. Поэтому в этом году оно приходится на 25 июля. В Перу в этот день празднуют день коктейля "Писко Сур", а в Таиланде начинается буддийский пост. Рассказываем, какие главные события в истории произошли в этот день.

Знаменательные даты

326 — римский император Константин Великий впервые отказался чествовать языческих идолов.

1261 — византийский император Михаил VIII Палеолог без боя занял Константинополь.

1687 — Генрих Наваррский был избран гетманом Украины.

1708 — по приказу гетмана Мазепы казнен украинский государственный деятель Василий Кочубей.

1794 — в Париже был казнен французский поэт Андре Мари Шенье.

Поэт Андре Шенье восторженно принял Великую французскую революцию и ее идеи. Однако позже, возмущенный бесчинствами якобинцев, он занял по отношению к ним враждебную позицию и выступал с резкими памфлетами в либерально-монархической прессе. В марте 1794 Шенье был арестован. В тюрьме он написал "Ямбы" и оду "Юная пленница". А через несколько месяцев — 25 июля поэт был казнен в Париже на гильотине.

1814 — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза.

1826 — состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского.

1909 — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции.

Блерио в окружении журналистов быля своего монолитака, 25 июля 1909 / Associated Press

1957 — в Тунисе отменена монархия.

1963 — Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой.

1978 — В Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1984 — Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос.

1995 — Сербские войска взяли Жепу в ходе Боснийской войны. Падение Сребреницы и Жепы — одна из самых известных событий гражданской войны в Югославии 1991-1995 годов. Одним из последствий этого конфликта стала резня в Сребренице.

2008 — Начало визита Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину.

Кто из известных людей родился в этот день

1789 — Михаил Загоскин, писатель, автор исторических романов "Юрий Милославский" и "Аскольдова могила".

1866 — Модест Левицкий, украинский писатель, культурный деятель, педагог, врач, дипломат.

1869 — Михаил Косач, украинский ученый-метеоролог и писатель, брат Леси Украинский и Ольги Косач-Кривинюк.

1891 — Менинский Бернард (род. Менушкин), британский художник украинского-еврейского происхождения, родом из Конотопа.

1894 — Гаврило Принцип, сербский террорист, убивший Франца Фердинанда, Эрц-герцога австрийского, что послужило началом Первой мировой войны.

uk.wikipedia

1905 — Пантелеймон Шемет, кобзарь, основатель и солист Каневской капеллы.

1967 — Мэтт Леблан, американский актер, известный ролью Джоуи Триббиани в телесериале "Друзья".

Associated Press

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