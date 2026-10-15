25-летняя беговая инфлюэнсер потеряла сознание у финиша и умерла: ее друг рассказал подробности

Бегунка / © Credits

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В Южной Корее скончалась 25-летняя фитнес-блогер Ю Джи-вон (Yoo Ji-won), участвовавшая в полумарафоне в Сеуле. Девушка потеряла сознание на дистанции менее чем за 800 метров до финиша.

О смерти участницы сообщил организационный комитет Seoul Race, сообщает издание UNILAD со ссылкой на PEOPLE.

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Личность погибшей впоследствии подтвердил ее друг, также создающий контент о беге в социальных сетях.

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Что произошло во время полумарафона

По информации организаторов, инцидент произошел 11 октября около 08:49. Участница полумарафона потеряла сознание на отметке 20,6 км.

На месте ей оказали первую помощь, после чего бригадой скорой помощи ее доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Организационный комитет выразил соболезнования родным и друзьям погибшей и заявил, что будет следить за ситуацией и принимать необходимые дальнейшие меры.

Причина смерти Ю Джи-вона на момент публикации не установлена.

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Друг рассказал о последней встрече с бегуньей

После смерти Ю Джи-вон ее друг и коллега из сообщества бегунов опубликовал эмоциональное сообщение в Instagram. Он вспомнил, как они познакомились во время совместного полумарафона в Чхунчхоне, а затем снова встретились на западе GMW.

По его словам, со временем общие пробежки стали обычной частью их жизни.

«Даже если морочит, даже если идет сильный ливень, я всегда счастлив, когда мы бежим вместе», — написал мужчина.

Он также рассказал, что ждал подругу у финиша Seoul Race. Увидев толпу неподалеку, сначала подумал, что кто-то травмировался.

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«Только что я пересек финишную линию, то начал искать тебя на пьедестале награждения. Но потом услышал тревожную новость и стал осознавать реальность, в которую не хотел верить», — поделился он.

По словам мужчины, он сразу отправился в больницу, надеясь увидеть подругу последний раз, однако не смог оставаться рядом с ней до конца.

Смерть 25-летней Ю Джи-Вон стала трагедией для ее друзей и сообщества любителей бега. Обстоятельства ее смерти и причину внезапной потери сознания не уточнили.

Напомним, в Польше расследуют загадочную смерть всей семьи. Из всех ее членов в живых остался только пес.

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