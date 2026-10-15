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25-летняя беговая инфлюэнсер потеряла сознание у финиша и умерла: ее друг рассказал подробности
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти девушку не удалось.
В Южной Корее скончалась 25-летняя фитнес-блогер Ю Джи-вон (Yoo Ji-won), участвовавшая в полумарафоне в Сеуле. Девушка потеряла сознание на дистанции менее чем за 800 метров до финиша.
О смерти участницы сообщил организационный комитет Seoul Race, сообщает издание UNILAD со ссылкой на PEOPLE.
Личность погибшей впоследствии подтвердил ее друг, также создающий контент о беге в социальных сетях.
Что произошло во время полумарафона
По информации организаторов, инцидент произошел 11 октября около 08:49. Участница полумарафона потеряла сознание на отметке 20,6 км.
На месте ей оказали первую помощь, после чего бригадой скорой помощи ее доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.
Организационный комитет выразил соболезнования родным и друзьям погибшей и заявил, что будет следить за ситуацией и принимать необходимые дальнейшие меры.
Причина смерти Ю Джи-вона на момент публикации не установлена.
Друг рассказал о последней встрече с бегуньей
После смерти Ю Джи-вон ее друг и коллега из сообщества бегунов опубликовал эмоциональное сообщение в Instagram. Он вспомнил, как они познакомились во время совместного полумарафона в Чхунчхоне, а затем снова встретились на западе GMW.
По его словам, со временем общие пробежки стали обычной частью их жизни.
«Даже если морочит, даже если идет сильный ливень, я всегда счастлив, когда мы бежим вместе», — написал мужчина.
Он также рассказал, что ждал подругу у финиша Seoul Race. Увидев толпу неподалеку, сначала подумал, что кто-то травмировался.
«Только что я пересек финишную линию, то начал искать тебя на пьедестале награждения. Но потом услышал тревожную новость и стал осознавать реальность, в которую не хотел верить», — поделился он.
По словам мужчины, он сразу отправился в больницу, надеясь увидеть подругу последний раз, однако не смог оставаться рядом с ней до конца.
Смерть 25-летней Ю Джи-Вон стала трагедией для ее друзей и сообщества любителей бега. Обстоятельства ее смерти и причину внезапной потери сознания не уточнили.
Напомним, в Польше расследуют загадочную смерть всей семьи. Из всех ее членов в живых остался только пес.