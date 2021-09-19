25-летняя мама троих детей повесилась после того, как медики не появились на вызов

25-летняя мама троих детей повесилась после того, как медики не появились на вызов

Женщина имела проблемы с психическим здоровьем еще со школьных лет из-за того, что была жертвой буллинга.

В Великобритании 25-летнюю маму троих детей нашли мертвой после того, как команда психического здоровья не появилась на экстренный вызов. Женщина покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Daily Mail.

25-летнюю Наташу Адамс нашли мертвой через день после визита в Центр психического здоровья. По словам родственников, на следующий день женщину должны были посетить медики, однако никто не пришел.

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Мать Наташи Мари рассказала, ее дочь попала в больницу с "сильной тревогой". В больнице пообещали, что кризисная бригада по вопросам психического здоровья приедет к ней домой на следующее утро. По словам Мари, ее дочь были проблемы с психическим здоровьем еще со школьных лет из-за того, что была жертвой буллинга. Проблемы с психическим здоровьем продолжались и во взрослом возрасте, прежде чем ей поставили диагноз "биполярное расстройство" в 2020 году.

Трое сыновей Наташи, которым от одного года до семи, сейчас занимаются Мари и ее муж Стив.

В больнице психического здоровья прислали соболезнования семье Наташи и заявили, что "продолжается тщательное расследование".

Birmingham Live

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