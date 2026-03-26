25-летняя женщина получила разрешение на эвтаназию: какими были ее последние трогательные слова

Ноэлья Кастильо Рамос

В Испании 25-летняя женщина получила официальное разрешение на эвтаназию.

25-летней Ноэлии Кастильо Рамос, которая сейчас страдает параличом нижних конечностей, сегодня будет проведена эвтаназия. В интервью, которое она дала за несколько дней до смерти, она сказала, что после лет боли и страданий хочет просто «уйти из жизни с миром».

Молодая женщина из Барселоны получила разрешение от Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Испании.

Рамос получила тяжелую травму спинного мозга после попытки покончить жизнь самоубийством, прыгнув из окна пятого этажа. Ее родители уже несколько лет пытаются вмешаться и помешать дочери принять это бесповоротное решение.

Несмотря на то девушку родители не растили и она находилась под опекой государства.

В 2022 году Рамос проживала в центре для социально незащищенной молодежи, когда ее жестоко изнасиловала группа лиц. Этот инцидент вызвал у нее сильную травму, что усугубило ее и без того проблемы с психическим здоровьем.

Тогда Рамос попыталась покончить с жизнью, прыгнув со здания. Она выжила после падения, но осталась парализованной ниже пояса. С тех пор, по сообщениям, она терпит невыносимую физическую боль и страдает от тяжелой инвалидности. Кроме того, ухудшилось состояние ее психического здоровья: на нее сказываются депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и пограничное расстройство личности.

В феврале 2026 года Конституционный суд Испании отклонил апелляцию ее отца, утверждая, что «не было нарушения основных прав» и что эвтаназия может быть проведена.

В интервью, которое состоялось всего за четыре дня до ее смерти, 25-летняя девушка подтвердила, что никогда не имела никаких сомнений относительно процедуры, заявив: «Я с самого начала четко это осознавала. Никто из моей семьи не поддерживает эвтаназию. Конечно, ведь я — еще одна опора семьи. Я ухожу, а вы остаетесь здесь со всей этой болью. Но я думаю, что после всей той боли, которую я пережила за эти годы… я просто хочу уйти с миром и прекратить страдать, и точка».

