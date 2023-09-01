25-летняя женщина впала в кому из-за перца: теперь она не может говорить и ходить

У бразильянки произошел серьезный отек мозга из-за очень острого переца чили.

Об этом пишет Globo G1.

Несчастный случай произошел еще в феврале, когда 25-летняя Таис Медейрос помогала своему парню готовить ужин для родителей в его доме в Анаполисе.

25-летняя девушка понюхала маринованный козий перец — огненный сорт, популярный в регионе и имеющий рейтинг по шкале Сковилла (шкала измерения остроты перца) от 15 000 до 30 000 — и потерла им нос.

Сначала Таис почувствовала зуд в горле, после чего ее срочно доставили в больницу в Анаполисе. Впоследствии ее перевели в медучреждение в родном городе Гояния.

Тесты показали, что пациентка страдала отеком мозга, известного как отек, который, по мнению экспертов, был вызван аллергической реакцией на перец.

Сообщается, что болезнь была настолько серьезна, что Таис провела несколько дней в коме. Тем временем ее мама Адриана отметила, что ее дочь уже болела бронхитом и астмой.

Тайс Медейрос / Фото: g1.globo.com

31 июля женщину наконец-то выписали из больницы. Однако ей пришлось вернуться спустя четыре дня после того, как у нее поднялась температура и появилась красная моча.

И хотя сначала Таис должна была вернуться домой 10 августа, у нее произошел бронхоспазм — сужение дыхательных путей в легких, из-за которого она не смогла уехать.

Пока что неизвестна точная дата выписки Таис, которая после перенесенных испытаний потеряла возможность говорить и ходить.

Врачи опасаются, что она не сможет возобновить нормальную деятельность из-за неврологических проблем, вызванных нехваткой кислорода.

Напомним, мужчина подсел на героин в 19 лет, но смог выздороветь после 10-летней зависимости. Он ошарашил трансформацией на фото до и после лечения.

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