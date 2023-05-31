26-летнего мужчину путают с 80-летним дедушкой: он рассказал о своих редких болезнях (фото)

Мужчина, страдающий несколькими заболеваниями, рассказал, как его путают с дедушкой.

Об этом пишет mirror.co.uk.

26-летний Фейзи Джамал говорит, что в детстве ему давали жестокие прозвища из-за его различных заболеваний, в частности синдрома Ваарденбурга, а также витилиго и болезни Гиршпрунга.

У него пигментированная кожа и волосы с седыми прядями. Поэтому люди думають, что ему 80 лет.

Фейзи Джамал / Фото: instagram.com/faizylegend

Он страдает потерей слуха, потерей пигментации на лице, шее, локтях и волосах, а также параличом нижних отделов кишечника, из-за чего он несколько лет питается через зонд. Кроме того, у него артрит и сильная боль в спине, из-за которой ему часто приходится пользоваться инвалидной коляской.

Фейзи Джамал в детстве / Фото: instagram.com/faizylegend

"Когда люди замечают мои физические отличия, это влияет на мою самооценку. Меня также спросили, было ли мое лицо обожжено из-за витилиго", - поделился он.

Фейзи Джамал в детстве / Фото: instagram.com/faizylegend

В возрасте трех лет Фейзи перенес кохлеарный имплант – хирургически имплантированное устройство, улучшающее его слух, – и с тех пор он прошел логопедическую терапию и удалил толстый кишечник.

Однако, несмотря на его испытания, его миссия – вдохновлять людей любить себя. Мужчина надеется повысить осведомленность, приняв себя.

Фейзи Джамал / Фото: instagram.com/faizylegend

"Теперь я прекратил красить волосы и наносить макияж, чтобы скрыть кожу, поскольку осознал свою красоту. С самого детства я часто размышлял о своей цели в жизни и задавал вопрос, почему я единственный в семье с этим заболеванием. Однако, когда я стал старшим, я понял, что моя цель – вдохновлять других, делясь своими трудностями и тем, как я их преодолел… Моя потеря слуха может осложнить общение в определенных ситуациях, особенно в шумной обстановке или во время разговора с людьми с другим акцентом. Эмоциональные трудности, такие как депрессия из-за проблем, с которыми я сталкивался в социальных ситуациях, таких как чувство изоляции и попытки завести друзей… Однако мой самый дорогой друг Генезис, ежедневно постоянно общающийся со мной по FaceTime, всегда напоминает мне, как я красив. Планирую продолжать вдохновлять других, показывая, что, несмотря на мою инвалидность, я способен достичь всего", — добавил он.

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