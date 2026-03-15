26 самолетов в сутки: Китай усиливает военное присутствие у Тайваня

Китайские истребители снова возле Тайваня / © Associated Press

Реклама

Военная авиация Китая снова активизировала полеты вблизи Тайваня после более чем двухнедельного непонятного перерыва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

По данным ведомства, за последние 24 часа у острова было зафиксировано 26 китайских военных самолетов, большинство из которых действовали в районе Тайваньского пролива.

Реклама

Обычно Китай почти каждый день направляет в район острова истребители, беспилотники и другие военные самолеты. Перерывы в таких полетах, как правило, случаются только из-за неблагоприятной погоды.

Последний раз Тайвань сообщал о столь значительной активности 25 февраля, когда было замечено 30 самолетов во время очередного так называемого «общего патрулирования боевой готовности» Китая.

После этого, с 27 февраля, тайваньская сторона фактически не фиксировала полетов китайской авиации до 7 марта, когда два самолета были замечены к юго-западу от острова. С тех пор инциденты были единичными и менее масштабными.

Пекин не объяснил паузу

Китай не дал объяснений по поводу перерыва в авиационной активности и не ответил на запрос журналистов о причинах ее прекращения.

Реклама

В то же время, накануне Управления по делам Тайваня при правительстве КНР резко раскритиковало президента Тайваня Лая Циндэ после его выступления о необходимости увеличения оборонных расходов и защиты демократии на острове.

В заявлении представителя ведомства прозвучала жесткая риторика.

«Такие люди, как Лай Циндэ, не должны ошибаться в своих расчетах. Если они отважатся на безрассудные шаги, то выкопают могилу», — говорится в сообщении.

Китай резко активизировал военную авиацию у Тайваня — возможные причины

Аналитики и чиновники в Тайбэе высказывают разные предположения относительно двухнедельной паузы в полетах китайской авиации.

Реклама

Среди возможных причин называют:

просмотр Китаем своей стратегии давления на Тайвань

подготовку к визиту президента США Дональда Трампа в Китай, который запланирован на 31 марта

внутренние процессы в военном руководстве КНР, в том числе чистки среди высокопоставленных генералов, проводимых лидером страны Си Цзиньпин.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку подчеркнул, что даже во время паузы в полетах китайские военные корабли продолжали находиться у острова, а значит, угроза со стороны Китая не исчезла.

Правительство Тайваня, обладающее демократической системой управления, отвергает претензии Пекина на суверенитет над островом.

Китай готовится к войне?

Напомним, США встревожились из-за планов Китая захватить Тайвань. Прекращение поставок полупроводников может обрушить американскую экономику сильнее Великой депрессии.

Реклама

Между тем, удары США заставили Китай выбирать между Ираном и собственной экономикой. А Китай настаивает на прекращении ударов США и Израиля по территории страны, заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин.