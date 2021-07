27 июля в истории: создание гамбургера и трагическая смерть ван Гога

Associated Press

В этот день в США традиционно отмечают Национальный день шотландского виски, острого хот-дога и крем-брюле.

Сегодня, 27 июля, в мире отмечается Международный день гамбургера. Именно 27 июля в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

Кроме того, сегодня отмечается довольно необычный праздник — День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day). Идея этого дня заключается в том, что владельцы растений могут любоваться растениями друг друга, обмениваться историями и советами по уходу за ними. Для тех, кто считает эту концепцию немного странной, существуют более консервативные способы присоединиться к ней. Например, использовать этот день как повод, чтобы пересадить любые растения, которые выросли слишком большими, а если комнатных растений у вас нет — это прекрасный повод, чтобы завести какое-то и принести сегодня его домой.

Какие еще знаменательные даты произошли в этот день

1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой у Четвертиновки.

1694 — актом парламента основан Банк Англии.

1830 — во Франции началась Июльская революция.

1834 — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.

1890 — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.

Нидерландский художник Винсент ван Гог - постимпрессионист, который является одной из самых известных и влиятельных фигур в истории западного искусства. За чуть более десятилетия создал около 2100 художественных работ, в том числе около 860 масляных картин, большинство из которых датированы последние два года его жизни. Работы включают пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты, и характеризуются смелыми цветами, а также драматичной, импульсивной и выразительной живописью. Его творческое наследие имело огромное влияние прежде всего на французскую живопись. При жизни ван Гог не сумел получить коммерческий успех, и в возрасте 37 лет, после нескольких лет психической болезни, депрессии и бедности совершил самоубийство.

2002 —"Скниловская трагедия". Во время авиашоу на Скниловском аэродроме (Львов) потерпел катастрофу самолет Су-27, убив 77 (в частности 28 детей) и ранив более 400 человек, крупнейшая в истории катастрофа на авиашоу.

Правительственная комиссия признала, что причиной катастрофы Су-27 была ошибка пилотов. Кроме того, причинами, которые привели к катастрофе, названы неправильное расположение зрительской и летной зон. К ответственности за трагедию непосредственно привлечены 5 человек. Пострадавшие в результате Скниловской трагедии и их родственники создали общественную организацию "Скниловская трагедия". При входе на Скниловский аэродром к первой годовщине трагедии на средства жертвователей со всего мира была сооружена часовня всех Святых украинского народа.

Літак пролітає над каплицею всіх Святих українського народу, де проходить панахида за загиблими жертвами Скнилівської трагедії, на місці падіння літака на аеродромі Скнилів.

Фотоархив

Рональд Рейган вместе с женой Нэнси прогуливаются на каноэ на их ранчо у Санта-Барбары, 27 июля 1976 / Associated Press

Мик Джаггер и "Роллинг Стоунз" устраивают свой концерт перед более чем шестидесятитысячная аудиторией в Калифорнии, 27 июля 1978

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер оставляют собор Святого Павла после репетиции свадебной церемонии в Лондоне, 27 июля 1981 года. / Associated Press

Обращение Президента Кубы Фиделя Кастро к нации по случаю 31 годовщины кубинской революции, 27 июля 1984 / Associated Press

Майкл Джексон посещает Диснейленд под Парижем и позирует с Микки и Мини, 27 июля 1992 / Associated Press

Кто из известных людей родился в этот день

1824 — Александр Дюма (сын), французский писатель (драматург, прозаик, поэт), член Французской академии.

1904 — Людмила Руденко, украинская и советская шахматистка, вторая в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира среди женщин.

1929 — Иван Гнатюк, украинский поэт, прозаик, переводчик.

