27 июля в истории: создание гамбургера и трагическая смерть ван Гога

В этот день в США традиционно отмечают Национальный день шотландского виски, острого хот-дога и крем-брюле.
Сегодня, 27 июля, в мире отмечается Международный день гамбургера. Именно 27 июля в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.
Кроме того, сегодня отмечается довольно необычный праздник — День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day). Идея этого дня заключается в том, что владельцы растений могут любоваться растениями друг друга, обмениваться историями и советами по уходу за ними. Для тех, кто считает эту концепцию немного странной, существуют более консервативные способы присоединиться к ней. Например, использовать этот день как повод, чтобы пересадить любые растения, которые выросли слишком большими, а если комнатных растений у вас нет — это прекрасный повод, чтобы завести какое-то и принести сегодня его домой.
Какие еще знаменательные даты произошли в этот день
1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой у Четвертиновки.
1694 — актом парламента основан Банк Англии.
1830 — во Франции началась Июльская революция.
1834 — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.
1890 — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.
Нидерландский художник Винсент ван Гог - постимпрессионист, который является одной из самых известных и влиятельных фигур в истории западного искусства. За чуть более десятилетия создал около 2100 художественных работ, в том числе около 860 масляных картин, большинство из которых датированы последние два года его жизни. Работы включают пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты, и характеризуются смелыми цветами, а также драматичной, импульсивной и выразительной живописью. Его творческое наследие имело огромное влияние прежде всего на французскую живопись. При жизни ван Гог не сумел получить коммерческий успех, и в возрасте 37 лет, после нескольких лет психической болезни, депрессии и бедности совершил самоубийство.
2002 —"Скниловская трагедия". Во время авиашоу на Скниловском аэродроме (Львов) потерпел катастрофу самолет Су-27, убив 77 (в частности 28 детей) и ранив более 400 человек, крупнейшая в истории катастрофа на авиашоу.
Правительственная комиссия признала, что причиной катастрофы Су-27 была ошибка пилотов. Кроме того, причинами, которые привели к катастрофе, названы неправильное расположение зрительской и летной зон. К ответственности за трагедию непосредственно привлечены 5 человек. Пострадавшие в результате Скниловской трагедии и их родственники создали общественную организацию "Скниловская трагедия". При входе на Скниловский аэродром к первой годовщине трагедии на средства жертвователей со всего мира была сооружена часовня всех Святых украинского народа.
Фотоархив
Кто из известных людей родился в этот день
1824 — Александр Дюма (сын), французский писатель (драматург, прозаик, поэт), член Французской академии.
1904 — Людмила Руденко, украинская и советская шахматистка, вторая в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира среди женщин.
1929 — Иван Гнатюк, украинский поэт, прозаик, переводчик.
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