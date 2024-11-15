27 лет разыскивала и три – общалась: как женщина разоблачила убийцу своего брата (фото)

47-летняя китаянка, проведшая большую часть своей жизни в поисках жестокого убийцы своего младшего брата, недавно достигла своей цели – спустя почти три десятилетия ее мишень оказалась в тюрьме.

Об этом пишет Oddity Central.

История мести Ли Хайю началась в декабре в 1992 году, когда отец женщины и другой мужчина начали спорить о заработной плате. Отношения между ними настолько обострились, что в какой-то момент другой мужчина решил отомстить отцу Хайю, похитив его 9-летнего сына Ли Хуанпина, когда тот выходил из школы. Вызвали полицию и организовали поиски мальчика и его похитителя в окрестностях их села в провинции Хунань. Одежда Ли Хуанпина была найдена на окраине соседнего села, но его тело было найдено лишь в феврале в следующем году, к тому времени его похититель исчез. Полиция пришла к выводу, что он был зарезан и брошен на сахарном поле, но его отец не рассказывал правды своей жене и пяти дочерям до самой смерти, позволяя им сохранять надежду на воссоединение с Ли Хуанпином однажды.

Ли Хайю стала искать своего младшего брата в 1997 году. Она знала, что его похитили, и поехала в провинции Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу и Гуанси, чтобы найти его, сталкиваясь с всяческими трудностями. Ее обманывали люди, которые хотели воспользоваться ее отчаянием в поисках брата, и, по меньшей мере, дважды она чуть не попадала в похищение. Но она никогда не теряла надежду.

Женщина спустя 27 лет разыскала убийцу своего брата / Фото: скриншот с видео

Лишь в 2014 году, когда ее отец покончил с собой, оставив записку для своей семьи, Ли Хайю узнала о судьбе своего младшего брата. Ее отец писал, что никогда не прекращал поиски убийцы своего сына, но после многих лет безрезультатных поисков он просто не мог просыпаться каждый день. Сначала Хайю разозлилась из-за обмана отца, но впоследствии поняла его желание оградить их от холодной правды о жестокой смерти брата и решила продолжить поиски его убийцы.

В своей последней записке отец Ли Хайю раскрыл имя убийцы сына, И Муцин, а также его родной город и детали его облика, поэтому женщина переехала в Нинбо, в провинции Чжэцзян, и ждала там, пока не нашла кого-то, кто подходил под описание. Ли Хайю завязала разговор с мужчиной под предлогом поиска работы, и ей удалось узнать его имя – И Моухуа. Это было достаточно близко, чтобы вызвать подозрение, но недостаточно, чтобы предупредить власть, поэтому Ли Хайю продолжала поддерживать с ним связь, чтобы узнать больше информации.

Несмотря на то, что ее тошнило от того, что она дружила с убийцей брата, Ли Хайю провела около трех лет, общаясь с Моухуа, знакомясь с ним и пытаясь завоевать его доверие. Однажды, когда представился случай, она спросила его, кто он — И Муцин или И Моухуа, потому что слышала, что люди называют его обоими именами, на что он небрежно ответил: "Меня зовут И Моухуа, но И Муцин — это мое детское имя. Два имени, но один человек".

Женщина спустя 27 лет разыскала убийцу своего брата / Фото: скриншот с видео

Ли Хайю от волнения прикусила язык, когда услышала, что убийца ее брата подтвердил свое лицо, но не показала этого, боясь вызвать подозрения. Затем она связалась с полицией и сопровождала их во время ареста беглого преступника, чтобы он смог увидеть, кто организовал его захват. Арест был произведен в 2020 году, но китайский суд постановил, что доказательств для осуждения подозреваемого недостаточно. В ноябре в 2022-м прокуратура отменила предыдущее решение, и в сентябре в этом году убийца Ли Хуанпина снова предстал перед судьей.

И Муцин признался, что заманил сына своего соперника яблоками в тот роковой день в 1992 году, но Ли Хайю, которая провела большую часть своей жизни, преследуя его по всему Китаю, считала его поведение перед судом высокомерным.

"Я чувствовала, что он судит нас, а не суд его судит", — сказала она журналистам, добавив, что надеется, что Муцин получит смертную казнь за свое преступление. Теперь она планирует перевезти остатки своего брата в родной город, чтобы он наконец-то обрел покой.

Напомним, военный преступник воскликнул последнее слово в суде, выпил яд и умер на глазах у людей. Последнее слово Слободана Праляка транслировали в прямом эфире.

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