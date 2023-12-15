28-летняя женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков

Она села за руль в момент, когда водитель остановился на заправке.

В Австралии женщина угнала фургон с 10 000 пончиков.

Об этом пишет telegraph.co.uk.

Фургон направлялся в магазины неподалеку от Сиднея, но пропал, когда водитель службы доставки остановился, чтобы заправиться во время своей ночной смены. Система видеонаблюдения зафиксировала женщину, которая слонялась вокруг припаркованного автомобиля. Через мгновение она села внутрь и уехала, пока водитель платил на кассе.

Как оказалось, это была 28-летняя Бьянка Деннис, которую первоначально разыскивали по обвинению в отсутствии билета на платформе железнодорожного вокзала. Она скрывалась от копов в течение двух недель.

"Ей были предъявлены обвинения в захвате и управлении транспортным средством без согласия владельца, управлении транспортным средством в течение периода дисквалификации, а также в путешествии или попытке поездки без действующего билета", — заявили в полиции Нового Южного Уельса.

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Непонятно, знала ли она, что белый фургон без опознавательных знаков был набит тысячами пончиков. Поскольку эти сладости продавались примерно за 4 австралийских доллара, стоимость груза составляла около 40 000 долларов.

Полиция подтвердила, что фургон был обнаружен в парке недалеко от Парраматты. В своем заявлении правоохранители добавили, что "пончики были уничтожены", не прибегая к подробностям.

Напомним, четырехмесячного ребенка, выброшенного из дома смерчем, нашли живым на дереве. Малыш чудом остался жив.

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